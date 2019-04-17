  • BIST 97.589
  • Altın 235,786
  • Dolar 5,7352
  • Euro 6,4863
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Gazimağusa'ye yeni park geliyor

»
Gazimağusa Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi'ne yeni bir park alanı yapmak için çalışmalara başladı.
Gazimağusa'ye yeni park geliyor

Gazimağusa Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi'ne yeni bir park alanı yapmak için çalışmalara başladı. Dumlupınar Mahallesi'nde atıl durumdaki alan, tamamen yeni bir düzenlemeyle çocukların aileleri ile birlikte zaman geçirecekleri ve güvenle oyun oynayabileceği bir yaşam alanına dönüştürülüyor.

Gazimağusa genelinde her mahallede hem çocuklara hem de yetişkinlere hizmet verecek şekilde genel park alanları yapma çalışmalarına devam eden Gazimağusa Belediyesi, içerisindeki yürüyüş yolları ve güvenli yapısıyla dikkat çeken Ali Mahir Parkı’nın küçük bir modelini Dumlupınar’da yaratma hedefinde.  Yeni çocuk oyuncaklarının yerleştirileceği parkta kauçuk zemin kaplama da yapılacak. Halen devam eden toprak serme işleminin ardından çevre düzenleme işlerine geçilecek. Çalışmalar kapsamında parkın etrafı çitle çevrilecek, park içine çim ekilecek, yürüyüş yolları tamir edilecek, sulama ekipmanları ve aydınlatma sistemi kurulacak.   

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa’nın her mahallesinde halkın nefes alabileceği ve çocuklarıyla birlikte zaman geçirebileceği yaşam alanları yapmak için çalıştıklarını ifade ederek, yürüyüş yolları ve güvenli yapısıyla Ali Mahir Parkı’nda uyguladıkları modeli Gazimağusa geneline yayacaklarını söyledi.

Mahallelerde atıl durumda olan alanları halka hizmet noktalarına dönüştürdüklerini ifade eden Arter, park ve yeşil alanların şehrin kalitesini yükselten çalışmalar olduğunu söyledi. Sağlıklı çocukların sağlıklı şartlarda büyümesi gerektiğini ifade eden Başkan İsmail Arter, çocukların aileleriyle parkta geçirecekleri kaliteli zamanın çok önemli olduğunu belirtti.

Başkan Arter, Dumlupınar Parkı’nın tamamlanmasından sonra Baykal Parkı’nın düzenlenmesine geçeceklerinin bilgisini de verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi’nden denetim: 3 işletme mühürlendi21 Mart 2019 Perşembe 21:35
  • Değirmenlik Belediyesi 400 Öğrenciyle Fidan Dikecek21 Mart 2019 Perşembe 17:27
  • LTB 92 iş yerini denetledi20 Mart 2019 Çarşamba 14:09
  • Gönyeli Belediye Bulvarı’nda 227 kapasiteli araç park yeri17 Mart 2019 Pazar 15:01
  • Taner Ulutaş'ın konuğu Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar.07 Mart 2019 Perşembe 13:21
  • AFAD'ın çalıştayına katılan ekip Arter'e bilgi verdi18 Şubat 2019 Pazartesi 16:15
  • Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği’nde Masal Atölyesi düzenlendi12 Şubat 2019 Salı 16:59
  • Çocuğum şımarık değil hiperaktif diyenlere müjde: Hiperaktivitede önemli keşif30 Kasım 2018 Cuma 12:59
  • Mehmetçik'te "Zivaniya Festivali" düzenleniyor14 Eylül 2018 Cuma 11:52
  • Girne'de temizlik çalışması09 Eylül 2018 Pazar 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti