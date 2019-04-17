Gazimağusa'ye yeni park geliyor

Gazimağusa Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi'ne yeni bir park alanı yapmak için çalışmalara başladı.

Gazimağusa Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi'ne yeni bir park alanı yapmak için çalışmalara başladı. Dumlupınar Mahallesi'nde atıl durumdaki alan, tamamen yeni bir düzenlemeyle çocukların aileleri ile birlikte zaman geçirecekleri ve güvenle oyun oynayabileceği bir yaşam alanına dönüştürülüyor.

Gazimağusa genelinde her mahallede hem çocuklara hem de yetişkinlere hizmet verecek şekilde genel park alanları yapma çalışmalarına devam eden Gazimağusa Belediyesi, içerisindeki yürüyüş yolları ve güvenli yapısıyla dikkat çeken Ali Mahir Parkı’nın küçük bir modelini Dumlupınar’da yaratma hedefinde. Yeni çocuk oyuncaklarının yerleştirileceği parkta kauçuk zemin kaplama da yapılacak. Halen devam eden toprak serme işleminin ardından çevre düzenleme işlerine geçilecek. Çalışmalar kapsamında parkın etrafı çitle çevrilecek, park içine çim ekilecek, yürüyüş yolları tamir edilecek, sulama ekipmanları ve aydınlatma sistemi kurulacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa’nın her mahallesinde halkın nefes alabileceği ve çocuklarıyla birlikte zaman geçirebileceği yaşam alanları yapmak için çalıştıklarını ifade ederek, yürüyüş yolları ve güvenli yapısıyla Ali Mahir Parkı’nda uyguladıkları modeli Gazimağusa geneline yayacaklarını söyledi.

Mahallelerde atıl durumda olan alanları halka hizmet noktalarına dönüştürdüklerini ifade eden Arter, park ve yeşil alanların şehrin kalitesini yükselten çalışmalar olduğunu söyledi. Sağlıklı çocukların sağlıklı şartlarda büyümesi gerektiğini ifade eden Başkan İsmail Arter, çocukların aileleriyle parkta geçirecekleri kaliteli zamanın çok önemli olduğunu belirtti.

Başkan Arter, Dumlupınar Parkı’nın tamamlanmasından sonra Baykal Parkı’nın düzenlenmesine geçeceklerinin bilgisini de verdi.