Geçen yıl yaklaşık 26 milyon bagaj kayboldu, gecikti veya hasar gördü.

Bir rapora göre, havayolu endüstrisi pandemi sonrasında toparlanmaya çalışırken, bagajlardaki aksaklık oranları geçen yıl dünya çapında son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

2022 yılında yaklaşık 26 milyon bagaj kayboldu, gecikti veya hasar gördü; yani her 1000 bagajdan yaklaşık sekizi.

Rapor, 2022 yılında kayıp, hasar veya gecikme gibi durumların %42’sinin transferler sırasında yaşandığını ortaya çıkardı.

Ancak BBC’nin gördüğü yeni veriler, yolcu sayısının salgın öncesi seviyelere dönmesiyle durumun iyiye gittiğini gösteriyor.

Raporu hazırlayan ve havayollarının %90’ının IT sistemlerini yöneten SITA, bunun havaalanı personeli sayısının ve otomasyon teknolojisinin artırılmasından kaynaklandığını söyledi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2019’da 4.5 milyar hava yolcusu bulunduğunu kaydetti ve bu yıl yolcu sayısının 4.4 milyarı bulmasını bekliyor.

Sorunlu bagajların sayısı, 2019 yılının ilk yarısında 5.8 milyon iken, 2023’ün ilk yarısında 5.7 milyon oldu. Geçen Yıl Yaklaşık 26 Milyon Bagaj Kayboldu

BBC Türkçe’de yer alan Jennifer Meierhans imzalı habere göre SITA, “Yaza doğru yolcu sayısındaki hızlı artışa rağmen daha az bagajda sorun yaşanmasıyla birlikte, bu trend Mayıs ayından Temmuz’un sonuna kadar keskin bir şekilde iyileşmeye başladı” açıklamasında bulundu.