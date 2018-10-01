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Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün halk dansları alanındaki çalışmaları sürüyor

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Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün Halk Dansları alanındaki çalışmaları sürüyor.
Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün halk dansları alanındaki çalışmaları sürüyor

Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün Halk Dansları alanındaki çalışmaları sürüyor.

Gençlik Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Daire Müdürü Şifa Çolakoğlu, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa’nın başkanlığında gerçekleştirilen federasyon toplantısına katıldı.

Diğer yandan, Gençlik Dairesi Müdürlüğü Vadili ve Paşaköy Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğundaki gençler de Lapta Gençlik Kampında çalışma kampı gerçekleştirdi.

Çolakoğlu, toplantıda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Çolakoğlu, ayrıca Gençlik Dairesi Paşaköy ve Vadili Gençlik Merkezlerinin hafta sonunda Lapta Gençlik Kampında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Kasım ayında gerçekleştirmeyi planladıkları Cumhuriyet ve Gençlik Şölenine yönelik hazırlık yaptıklarını vurguladı.

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