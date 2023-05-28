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Geri dönüşüm tehlikesi: O plastiklerde daha fazla kimyasal çıktı

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Yapılan bir araştırma, geri dönüştürülmüş plastik ambalaj ve mutfak eşyaları gibi nesnelerin içerdiği kimyasalları ve bunların gıdaları nasıl kirlettiğini ortaya çıkardı.
Geri dönüşüm tehlikesi: O plastiklerde daha fazla kimyasal çıktı

Geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan gıdayla temas eden plastiklerin, stiren, benzen, bisfenol, ağır metaller, formaldehit ve ftalatlar gibi yüzlerce tehlikeli toksini biriktirip saldıkları için “endişe verici” kimyasalların yayılmasına yol açtıkları tespit edildi.

İsviçre’nin Zürih kentindeki Gıda Ambalaj Forumu tarafından yürütülen çalışma, gıda ambalajlarında, kaplarda, tabaklarda ve diğer öğelerde bulunan gıda ile temas eden kimyasalların ve bu maddelerin gıdayı nasıl kirlettiğinin sistematik bir incelemesini sağlamak için plastik ve geri dönüştürülmüş plastik hakkındaki yüzlerce bilimsel yayını değerlendirdi.

Araştırmacılar, “Tehlikeli kimyasallar geri dönüştürülmüş malzemelerde birikebilir ve daha sonra gıda maddelerine geçerek kronik insan maruziyetine yol açabilir” diye yazdı ve yaygın bir örnek olarak polietilen tereftalat (PET) plastikten yapılmış şişelere dikkat çekti.

GÜVENLİ BULUNMADI

Bazı malzeme türleri geri dönüştürülebilse de çoğu geri dönüştürülemez ve çalışma, malzemenin geri dönüştürülebilirliğini artırmanın nasıl riskler getirdiğini vurguluyor. Örneğin geri dönüştürülmüş plastikte kullanılan 853 kimyasal belirlendi ve bunların çoğu son iki yılda keşfedildi.

 

Çalışmanın baş yazarı ve Zürih merkezli Gıda Ambalaj Forumu’nun kıdemli bilim yetkilisi Birgit Geueke, “Güvenli değil ve geri dönüştürülmüş plastiğin kalitesi düştükçe, potansiyel kirletici maddelerin miktarı artıyor” dedi.

Veriler, kimyasalların geri dönüşüm işlemi sırasında eklendiğini veya oluşturulduğunu gösteriyor. İşlenmemiş plastikte 461 çeşit kimyasal tespit edilirken, geri dönüştürülmüş malzemede yaklaşık 573 tür tespit edildi.

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