Giad’dan 5O üniversite öğrencisine tam burs

Ayrıca KAÜ ile GİAD arasında “girişimcilik”, “rekabet”, “inovasyon”, “AR-GE” ve “sürdürülebilirlik” konularında ortak projeler gerçekleştirecek.

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde 50 öğrenciye yüzde 100 burs imkanı sağlanacak.

GİAD Başkanı Uğur Ergün’ün açıklamasına göre, GİAD tarafından belirlenecek 50 Kıbrıslı öğrenciye yüzde 100 burslu olarak KAÜ’de eğitim imkanı sunulacak; yine GiAD tarafından KAÜ öğrenci ve mezunlarına staj ve istihdam olanakları tanınacak.

Ayrıca KAÜ ile GİAD arasında “girişimcilik”, “rekabet”, “inovasyon”, “AR-GE” ve “sürdürülebilirlik” konularında ortak projeler gerçekleştirecek. Bu kapsamda yıl boyunca ortak konferans, kongre ve sertifikalı eğitim programları düzenlenecek.