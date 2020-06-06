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Gıda analizlerinde 5 üründe limit üstü kalıntı, bir üründe tavsiye dışı ilaç tespit edildi

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Gıda analizlerinde 5 üründe limit üstü kalıntı, bir üründe tavsiye dışı ilaç tespit edildi
Gıda analizlerinde 5 üründe limit üstü kalıntı, bir üründe tavsiye dışı ilaç tespit edildi

Tarım Dairesi gıda analizlerinde  ithal ürünlerden üçünde, yerli ürünlerden ise ikisinde limit üstü bitki koruma ürünü, yerli ürünlerin birinde ise tavsiye dışı ilaç tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden 29 Mayıs- 4 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerden 21 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün bulunduğu kaydedilen açıklamaya göre Onbaşı İşl. Ltd ait kırmızı kalifornia biber ve Nuri Ersoy Ltd’e ait sarı kalifornia biber, firmaların isteği üzerine imha edildi.

ORC Foods Ltd.’e ait elma starking firmanın isteğine göre menşeine iade veya imha edilecek.

Yerli ürünlerden 23 numuneden 20 numune temiz olup, Gazimağusa sakinlerinden Niyazi Esergül’e ait domateste ve yine Gazimağusa sakinlerinden Mehmet Sepetçi’ye ait domateste Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden  ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

Çayönü köyü sakinlerinden Haili Şeker’e ait havuçta Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.

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