Gidilecek yol…

Kıbrıs sorunu denen rezillikler sürecinde yeni bir rezillik daha yaşandı ve Cenevre görüşmeleri neticesinde rezilliğe el birliğiyle devam dendi…

Bunun iki sebebi var:

Birincisi, başta Anastasiadis’in olmak üzere, Rum tarafının tek ayak üzerinde binbir hilekarlık çevirmeye, çözüm ister gibi görünüp de bel altından vuruşlara odaklanmış fırsatçılık, bencillik ve yüzsüzlük dolu politikası…

İkincisi, Akıncı ve Türkiye ikilisinin beceriksizliklerle, acemiliklerle dolu politikası…

Türk tarafının beceriksizlik ve acemiliklerle dolu politikasının açılımı şudur: Akıncı daha sürecin başından yelkenleri indirdi, hem ağlar hem gider pozisyonuna geçti, tüm süreci tavla teslim Türkiye’nin insafına teslim etti, Kıbrıslı Türkler adına irade koymayı ve politika üretmeyi hepten bıraktı…Türkiye ise bu işi uluslar arası ilişkiler konusunda hayatında hiçbir konuda tek bir başarıya bile imza atmamış, hiçbir ciddi konuyu görüşmemiş bir Dışişleri Bakanı’nın omuzlarına yükledi, o da gitti, dünyanın en güçlü siyasi yapılarının desteğini arkasına almış Rum tarafının ayak oyunlarının girdabına kapıldı, gırtlağına kadar battı…

İşin özeti bu.

Peki bundan sonra Cumhurbaşkanı Akıncı ne yapmalıdır, daha doğrusu ne yapabilir!