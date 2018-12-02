Girne-Güzelyurt yolunda kaza..

Polis saat 17:10 sıralarında meydana gelen kaza sonucu yaralanan EZ 272 plakalı araç sürücüsü Tuncay Bozkurt ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kemal Özdemir’işn (E-59) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını duyurdu.

Girne – Güzelyurt Anayolu 34-35 km’leri arasında, Tuncay Bozkurt (E-70), yönetimindeki EZ 272 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Tepebaşı köyü yakınlarında önünde seyreden aracı geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten ışıksız olarak gelmekte olan Taner Görür (E-21) yönetimindeki plakasız traktörle yüz yüze çarpıştı.

Polis saat 17:10 sıralarında meydana gelen kaza sonucu yaralanan EZ 272 plakalı araç sürücüsü Tuncay Bozkurt ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kemal Özdemir’işn (E-59) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını duyurdu.

Kaza sonucu araçta sıkışan Kemal Özdemir itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Her iki şahsın tedavisi halen sürüyor.