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Girne Kaymakamlığı Bölgesinde 30 Gün Süre İle Tek Yön Uygulaması Denenecek

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Girne Belediyesi ve Girne Kaymakamlığı, bölgede yaşanan trafik sorununun çözülmesi için Girne Belediyesi Trafik Komisyonu tarafından trafiğin tek yön olarak uygulanmasını 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren 30 Gün Süre İle denemeye karar verdi.
Girne Kaymakamlığı Bölgesinde 30 Gün Süre İle Tek Yön Uygulaması Denenecek

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre; Yukarı Girne Mahallesine bağlı bulunan,  Kaymakamlık, Tapu Dairesi ile Gelir ve Vergi Dairesi bölgesinde trafik Salih Kanat Sokak, Ömer Sami Coşar Sokak kavşağına kadar olan kısımda, Batı-Doğu istikametinde olan yol tek yönde kullanılacağı bilgisi verildi. Ayrıca İlgili kamu dairelerinin doğusundaki Atom Sokağın, Güney-Kuzey istikametinin Tek yönde kullanılacağını ve her iki sokağın tek yönü boyunca otopark olanağı yaratılacağı belirtildi. Tek Yön uygulamasına 7 Aralık 2020 Pazartesi günü başlanacağı ve 30 gün süre ile deneneceği kaydedildi.

 

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Bölgede yaşanan yoğunluğun farkında olduklarını dile getirerek bölgedeki trafik sorunun çözülmesi, kaymakamlık bölgesinde yaşayan halkın yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi adına karar ürettiklerini belirtti. Güngördü,  aynı zamanda Kaymakamlık, Tapu Kadastro, Gelir Ve Vergi Dairesi’nin de bulunduğu bölgede, hizmet almaya gelen vatandaşların işlerini kolay ve hızlı çözebilmeleri sağlanacağından dolayı bu kararın 30 gün denenmesine Girne Belediyesi ve Girne Kaymakamlığı işbirliğinde Girne Belediyesi Trafik Komisyonu tarafından alınan kararın denenmesine karar verdiklerini söyledi.

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Bölge de yaşayan vatandaşlarımızın ve ilgili dairelerden hizmet alacak olan vatandaşlarımızın trafik işaret ve işaretçilerine uyulması önemle rica olunur.

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