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Girne-Lefkoşa 350-400; Girne-Ercan 600-650 TL!

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Toplu taşımadan yoksun KKTC'de taksi, artık lüksün de ötesinde...
Girne-Lefkoşa 350-400; Girne-Ercan 600-650 TL!

Ekonomik kriz vatandaşın belini bükmeye, esnafı ise her geçen gün iflasa bir adım daha yaklaştırırken toplu taşımadan yoksun KKTC'de taksi, artık lüksün de ötesinde... 

KKTC’de taksi ücretleri ütopik rakamlara dayandı.

Kıbrıs Postası'nın edindiği bilgire göre taksilerde en kısa mesafede indi-bindi ücreti 75-100 TL arasında değişiyor.

Öte yandan Girne merkezden Ercan Havalimanı'na taksiler, ortalama 600 TL’ye gidiyor.

Girne’den Lefkoşa’ya ise 350 TL’nin altında taksi ücretlendirmesi neredeyse yok gibi…

 

Kaynak : Kıbrıs Postası

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