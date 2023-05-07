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Girne Üniversitesi KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı, 13 Mayıs!

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Girne Üniversitesi KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı, 13 Mayıs Cumartesi günü yapılacak
Girne Üniversitesi KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı, 13 Mayıs!

Girne Üniversitesi KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı, 13 Mayıs Cumartesi günü yapılacak

Girne Üniversitesi’nin 2023-2024 öğretim yılı için düzenleyeceği “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 13 Mayıs Cumartesi günü, Girne Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınava, 2022-2023 eğitim öğretim yılında KKTC’deki liselerden mezun olacak KKTC uyruklu öğrenciler ile 4 yıllık lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC'de tamamlamış Türkiye uyruklu öğrenciler katılabilecek.

Kolej mezunu olan veya mezuniyete hak kazanan tüm öğrenciler, Girne Üniversitesi’nin tüm bölümlerine, GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT sınav sonuç belgeleri ile de kayıt yapabilecekler.

Sınav sonucunda öğrenciler, aralarında Denizcilik, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinin de bulunduğu toplam 14 fakülte ve 7 meslek yüksekokulunda 60 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleşme hakkı kazanacak.

Başvuru için son tarih 12 Mayıs Cuma!

Sınava katılacak adaylar, başvurularını http://kktcsinav.kyrenia.edu.tr/ adresinden 12 Mayıs tarihine kadar online olarak yapabilecek. Elden başvuru için ise formların yine 12 Mayıs Cuma günü saat 16.00’ya kadar doldurularak Girne Üniversitesi’ne teslim edilmesi gerekiyor.

Başvurular için, doldurulacak sınav başvuru formunun yanı sıra bir adet vesikalık fotoğraf ve kimlik kartının aslı ve önlü arkalı fotokopisi yeterli olacak. Türkiye vatandaşı öğrenciler ise sınav başvuru formuyla birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve lise öğrenimini KKTC’deki herhangi bir orta eğitim kurumunda 4 yıl kesintisiz olarak tamamladığına dair belge ile birlikte kayıt yaptırabilecek.

Sınav kaydı yapan öğrencilere, sınav giriş belgesi ise http://kktcsinav.kyrenia.edu.tr web sayfası üzerinden verilecek. Girne Üniversitesi Kampüsü’nde tek oturumda yapılacak sınavın online kayıt işlemleri için 0548 8411217 ve 0548 8299941 numaralı WhatsApp hatları üzerinden bilgi almak da mümkün. 

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