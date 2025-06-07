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Girne Üniversitesi’nden Hukuk Zaferi!

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Kuzey Kıbrıs’ın ilk “Çapraz Sorgulama Yarışması”nda birincilik ve üçüncülük ödülleri Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin oldu.
Girne Üniversitesi’nden Hukuk Zaferi!

Girne Üniversitesi, LLB Uluslararası Hukuk Programı tarafından düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez gerçekleştirilen “1. Kuzey Kıbrıs Çapraz Sorgulama Yarışması”na ev sahipliği yaptı. Bölgedeki birçok üniversiteden hukuk öğrencilerini bir araya getiren yarışmada, birincilik ve üçüncülük ödülleri Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin oldu.

Akademik ve mesleki açıdan büyük bir önem taşıyan etkinlik, hukuk eğitiminde yenilikçi bir yaklaşımın da öncüsü oldu. Öğrencilere teorik bilgilerini gerçek hayatta uygulama fırsatı sunmanın yanı sıra, akademisyenler ve hukuk profesyonelleri arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturan etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti. Katılımcılar çapraz sorgulama tekniklerini ustalıkla kullanarak, jüri karşısında hukuk alanındaki yetkinliklerini etkileyici şekilde ortaya koydu.

Yarışmanın jüri koltuğunda ise Yüksek Mahkeme Emekli Başkanı Narin Ferdi Şefik, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Feridun Yenisey, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz, Girne Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan ve Kıbrıs Barosu üyeleri Av. Meral Birinci Sonan ile Av. Nurettin Karagözlü yer aldı.

Birincilik ve üçüncülük ödülleri Girne Üniversitesi’ne...

Yarışmada gösterdikleri üstün performansla dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Birincilik ödülü, Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk programı öğrencisi Lina Louange Igiraneza’nın oldu. Üçüncülük ödülü ise Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Franklin Madubuike’un oldu.

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