Girne Üniversitesi’ne Yatay Geçiş Başvuruları Başladı

Girne Üniversitesi, 2021-2022 öğretim yılı bahar dönemi yatay geçiş başvurularını kabul

etmeye başladı. Girne Üniversitesi’nin 12 fakülte ve 5 yüksekokulu için adayların 25 Şubat

günü mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.



Bir başka yükseköğrenim kurumunda öğrenim gören öğrenciler, Girne Üniversitesi’nin Deniz

Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi, Eczacılık

Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi,

Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Mimarlık Fakültesi, Turizm Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri

Meslek Yüksekokulu, Havacılık Yüksekokulu,Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yabancı

Diller Meslek Yüksekokulu ve Turizim ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’ na bağlı tüm

bölümlerine yatay geçiş yapabilecekler.



Fehmi Tokay: “Girne Üniversitesi olarak yetkin kadromuz ve şehrin merkezinde yer

alan kampüsümüzle verdiğimiz nitelikli eğitimle öğrencilerimize güzel bir geleceğin

kapılarını açıyoruz.”



Girne Üniversitesi’nin dönemlik eğitim veren bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrenciler

için yatay geçiş başvurularını almaya devam ettiklerini söyleyen Girne Üniversitesi Genel

Sekreteri Fehmi Tokay, “Girne Üniversitesi olarak yetkin kadromuz ve şehrin merkezinde yer

alan kampüsümüzle verdiğimiz nitelikli eğitimle öğrencilerimize güzel bir geleceğin

kapılarını açıyoruz” dedi.



Yatay geçiş için başvuru adresleri



Girne Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler 25 Şubat tarihine kadar başvuru

yapılabilecek. Yatay geçiş başvuru koşulları ile özel burs imkanları hakkında detaylı bilgiye

aday.kyrenia.edu.tr web sayfasından ulaşmak mümkün.