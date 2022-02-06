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Girne Üniversitesi’ne Yatay Geçiş Başvuruları Başladı

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Girne Üniversitesi’ne Yatay Geçiş Başvuruları Başladı
Girne Üniversitesi’ne Yatay Geçiş Başvuruları Başladı

Girne Üniversitesi, 2021-2022 öğretim yılı bahar dönemi yatay geçiş başvurularını kabul
etmeye başladı. Girne Üniversitesi’nin 12 fakülte ve 5 yüksekokulu için adayların 25 Şubat
günü mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.


Bir başka yükseköğrenim kurumunda öğrenim gören öğrenciler, Girne Üniversitesi’nin Deniz
Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi, Eczacılık
Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Mimarlık Fakültesi, Turizm Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu, Havacılık Yüksekokulu,Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yabancı
Diller Meslek Yüksekokulu ve Turizim ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’ na bağlı tüm
bölümlerine yatay geçiş yapabilecekler.


Fehmi Tokay: “Girne Üniversitesi olarak yetkin kadromuz ve şehrin merkezinde yer
alan kampüsümüzle verdiğimiz nitelikli eğitimle öğrencilerimize güzel bir geleceğin
kapılarını açıyoruz.”


Girne Üniversitesi’nin dönemlik eğitim veren bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrenciler
için yatay geçiş başvurularını almaya devam ettiklerini söyleyen Girne Üniversitesi Genel
Sekreteri Fehmi Tokay, “Girne Üniversitesi olarak yetkin kadromuz ve şehrin merkezinde yer
alan kampüsümüzle verdiğimiz nitelikli eğitimle öğrencilerimize güzel bir geleceğin
kapılarını açıyoruz” dedi.


Yatay geçiş için başvuru adresleri


Girne Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler 25 Şubat tarihine kadar başvuru
yapılabilecek. Yatay geçiş başvuru koşulları ile özel burs imkanları hakkında detaylı bilgiye
aday.kyrenia.edu.tr web sayfasından ulaşmak mümkün.

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