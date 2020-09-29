Girne Vatan Lions Kulübü'nden anlamlı etkinlik

Uluslararası Lions’un tüm dünya lionlarına verdiği görevlerden biri olan çocukluk çağı kanserine hizmet çerçevesinde, Girne Vatan Lions Kulübü 1’nci ana aktivitesini bu yönde gerçekleştiriyor.

Kulüp, Dr. Burhan nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji servisinde tedavi gören 34 çocuğumuz için Dr. Dilek Birgen gözetiminde servise “Dilek Kutusu” koymuşlardır. Çocuklarımız, hayallerini ve arzularını yazıp kutuya atacaklardır. Dilek kutusu, 21 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında serviste kalacaktır.

2020-2021 Dönem Başkanı Ln. Mukaddes Turan yaptığı açıklamada; çağımızın hastalığı olan kanser ne yazık ki çocuklarımızda da görülmektedir. Bilindiği üzere bu hastalıkta moral ve inanç ilaç tedavisine çok büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, kanser tedavisi gören çocuklarımızın morallerini yüksek tutmak ve manen onların yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla çıktığımız bu karşılıksız hizmet yolunda duyduğu mutluluğu dile getirdi. Mutlu çocuklar, mutlu yarınlar demektir. Bu sebeple, güzel yarınlarda payı olmasını isteyen, katkı koyabilecek işadamlarına, duyarlı vatandaşlara, kurum ve kuruluşlara sponsorluk konusunda yardım çağrısında bulundu.