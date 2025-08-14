  • BIST 10942.78
Girne ve Gazimağusa’da iki ayrı trafik kazası meydana geldi.
Girne ve Gazimağusa’da Alkollü Sürücüler Trafik Kazası Yaptı

Girne Uğur Mumcu Caddesi’nde saat 19.30 sıralarında, Ersen Kaya (42), 147 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UF 408 plakalı araç ile seyir halindeyken, dikkatsizliği sonucu çevresi şeritlerle kapatılmış ve gerekli trafik tedbirleri alınmış olan çukura sağ ön ve arka tekerleği ile düştü. Kazada yaralanan olmadı. Kaya, alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı.

Gazimağusa’da ise saat 22.00 sıralarında, Havva Şentürk Yolu üzerinde, Mehmet Telmi (62), 148 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LZ 952 plakalı araç ile seyir halindeyken, Balıkçı Barınağı önünde kasise yaklaşarak yavaşlayan Meral Sarıtepe (24) yönetimindeki RL 549 plakalı araca arkadan çarptı. Telmi de alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

