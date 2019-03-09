Girne'de inşaatta iş kazası, 7 metre yüksekten düştü!

Bu sabah, saat 09:15 sıralarında, Girne'de Hızır Sokak üzerinde yapımı devam etmekte olan bir inşaatt, iskele üzerinde sıva işi yapan Hüseyin Kurt (E-27), dengesini kaybederek yaklaşık yedi metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.
Olayda yaralanan Hüseyin Kurt kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Kolan British Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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