Girne’de iş kazası: 4 metre yükseklikten düştü, yaralandı

Girne’de faaliyet gösteren bir restoranın giriş kısmındaki duvar üzerinde dün saat 17.30 sıralarında Cemalettin UZUN (E-56) reklam tabelasının monte edilmesi için yardım etmek maksadıyla merdivene çıktığı sırada, başının dönmesi nedeniyle yaklaşık 3,68 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Uzun, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.