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Girne'de Uyuşturucu Operasyonu

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9 Adet Hap Ve 0,5 Gram Hİntkeneviri Ele Geçirildi
Girne'de Uyuşturucu Operasyonu

           18.12.2020 tarihinde saat 18:00 sıralarında Girne’de, Kelebekler Sokak üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından H.Ö.(E-36)’nün kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 9 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alınmıştır.

           Akabinde bahse konu şahsın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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