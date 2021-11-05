Giza Piramidi'ni köle işçiler inşa etmedi!

Milattan önce yaklaşık 2649 yıl önce piramitler, Mısır hayatının bir parçası olmaya başladı. Peki, sonradan dünya harikası olacak bu devasa mezarları kim inşa etti?

Uzun bir süre, piramitleri, özellikle Giza Piramidi'ni köleleştirilmiş insanların inşa ettiğine dair popüler bir inanış vardı. Bu inanışa, Yunan tarihçileri, yanlış çevrilen kutsal kitaplar ve Hollywood filmlerinin büyük etkisi vardı.

Ancak gerçekte, artık çoğu arkeolog ve tarihçi, Giza Piramidi'ni, köle insanların değil, paralı işçilerin inşa ettiğini düşünüyor. Yapılan birkak arkeolojik bulgular da bu teoriyi kanıtlar nitelikte.

Antik mısırda ölen inşaatçılar daha "özenli" bir şekilde inanışları gereği "bir sonraki hayat" için eşyalarıyla birlikte gömülürdü ve mezarları piramitlere yakın olurdu.

Bu durumda, köle işçilerin firavunlara yakın gömülmesi ya da bu kadar özenle gömülmeye hazırlanmaları pek olası değildir.

Arkeologlar ayrıca, inşaattan dönen grupların büyük galeri tarzı binalarda bir baraka olarak hizmet verdiği düşünülen Giza platosunda bazı kalıntılar keşfetti.

Ortamın, sıradan insanların toprak, mali destek ve koruma karşılığında bir lorda hizmet verdiği feodal Avrupa gibi bir şeye benzediği düşünülüyor.

Feodalizm altında bir çiftlikte çalışmak gibi, antik Mısır'da piramitler inşa etmek de muhtemelen tipik bir işti.

Britannica.

Çeviri: Mert Efekan, Detay Kıbrıs