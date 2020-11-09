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GKK Envanterinden Çıkarılan Malzemeler Açık Arttırma İle Satılacak!

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Gkk Envanterinden Çıkarılan; Hek Alüminyum, Akü, Lastik, Demir, Ahşap, Plastik, Kablo, Elektronik Malzemeleri Açık Artırma İle Satışa Çıkarılıyor
GKK Envanterinden Çıkarılan Malzemeler Açık Arttırma İle Satılacak!

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden çıkarılan; Hek Alüminyum, Akü, Lastik, Demir, Ahşap, Plastik, Kablo, Elektronik malzemeleri, 13 Kasım Cuma Günü (16 Kasım Yedek gün) 09.30-15.00 saatleri arasında Dikmen’deki Lojistik Destek Komutanlığı’nda açık artırma ile satılacak.

Devlet Emlak Malzeme Dairesi’nden verilen bilgiye göre, satışa sunulacak malzemeler, ilgililer tarafından 11-12 Kasım tarihlerinde Dikmen’deki Lojistik Destek Komutanlığı’nda 10.00-12.00 saatleri arasında görülüp incelenebilecek.  

Satışların peşin ödeme ile yapılacağı, satışa sunulacak HEK demir, plastik, çelik krom, bakır ve elektrik aksamlı malzeme ihalesine katılacaklardan satış öncesi söz konusu satış heyetine teslim edilmek üzere tüm mükellefiyetlerini yerine getireceğine dair 6 bin Bin Türk Lirası tutarında 45 gün süreli Banka teminatı veya nakdi teminat alınacağı belirtildi.

HEK akü ve hurda satın alan şahıs/şirketlerin, akülerin/hurdaların tahliyesinde Çevre Koruma Dairesi’nin çevreyle ilgili kanunun belirttiği esaslarda taşıma yapacağı, HEK akü satışına girecek olan şahıs/şirketlerin satış öncesi akü toplama, taşıma ve depolama izinlerini satış heyetine ibraz edeceği belirtildi.

Ayrıntılı bilgi, Dikmen Lojistik Destek Komutanlığı’nın 234 6925 / 234 6113 -2100/2110/2120 numaralı telefonlarından alınabilecek.

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