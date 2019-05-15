Gögüs büyütme masajı işe yarıyor mu daha büyük gögüslere sahip olmanın sırrı!

Gögüs nasıl büyür? Gögüs büyütme masajı işe yarıyor mu? Düzenli masajla daha büyük gögüslere sahip olabileceksiniz. İşte göğüs büyüten masaj hareketleri!

Hemen hemen her kadının hayalidir büyük gögüslere sahip olmak. Kadınların feminenliğini ön plana çıkaran en önemli unsurlardan biri olarak görülen büyük gögüsler kadınların hayalini süslüyor. Kimi kadın bu hayaline kavuşmak için silikon bile taktırıyor. Bıçak altına yatmaktan korkanlar ise çareyi doğal yağlarda ve ilaçlarda buluyor. Peki biz size hayalinizdeki gögüslere sahip olmak için tonlarca para harcayıp, bıçak altına yatmanıza gerek olmadığını söylesek. Gögüs büyüten masaj teknikleriyle istediğiniz büyüklüğe sahip olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu masaj hareketlerini gögüslerinize düzenli olarak uygulamak olacaktır. Kısa süre içerisinde gögüslerinizin büyüdüğüne ve dolgunlaştığına şahit olacaksınız. İşte gögüs büyüten masaj hareketleri!

İŞTE GÖGÜS BÜYÜTEN MASAJ HAREKETLERİ

Göğsün hemen altı tarafına elinizi yerleştirin ve bu bölge ısınana kadar sıvazlayarak masaj yapın ve ısındıktan sonra elinizi göğüs çevrenize doğru kaydırarak sıvazlamaya devam edin.

Elinizi göğsünüzün birinin üzerine yerleştirin, göğüs çevresinde ileri geri hareketler yaparak masaj yapın, sonra diğer göğüse geçin.

Yapmanız gereken şey öncelikli olarak avuç içinizi , göğsünüzün ucuna gelecek şekilde, elinizi göğsünüzün üzerine yerleştirmek. Sonra yaklaşık 5 daika boyunca hafifçe vücudun iç kısmına doğru dairesel hareketler yapmak.

Bunun dışında kolunuzu dimdik olacak şekilde yukarı kaldırın. Boşta kalan elinizle, koltuk altınızdan göğsünüzün iç kısmına doğru ovarak 5 dakika kadar masaj yapın.

Bir başka gögüs büyütme hareketi ise gögüslerinizi hafif bir şekilde baskı uygulayarak bibirine doğru yaklaştırıp uzaklaştırmak. Bu hareketi 3 dakika kadar tekrarlayın.