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Gönyeli-Alayköy'de Kaçak Yapıya Geçit Yok!

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Gönyeli-Alayköy'de Kaçak Yapıya Geçit Yok!
Gönyeli-Alayköy'de Kaçak Yapıya Geçit Yok!

Gönyeli Alayköy Belediyesi, Gönyeli Şahin Konağı Sokak’ta bulunan bir apartmanın otoparkına yapılan kaçak yapılaşmayı mühürledi. 

 

Apartmanın otopark olarak kullanılan zemin katı kapatılarak 3 daireye dönüştürüldüğünü tespit eden Gönyeli Alayköy Belediyesi İmar Şubesi ve Zabıta ekipleri binada yapılan incelemenin ardından binayı mühürledi.   

 

Gönyeli Alayköy Belediyesi İmar Şubesinden yapılan açıklamada herhangi bir izin alınmadan ve imar kurallarına aykırı olarak yapılan yapılara geçit verilmeyeceği ifade edilerek gerekli denetimlerin süreceği kaydedildi. 

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