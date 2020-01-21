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Gönyeli Belediye Bulvarı’na modern duraklar

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Gönyeli'nin en önemli cadde dönüşüm projelerinden Gönyeli Belediye Bulvarı yeni otobüs duraklarına kavuşuyor.
Gönyeli Belediye Bulvarı’na modern duraklar

Gönyeli Bulvarı için paslanmaz çelikten özel olarak tasarlanan toplam dört durak, Belediye Bulvarına monte ediliyor.

Otobüs durakları ergonomik yapısının yanı sıra hava sıcaklığı ve saat gibi göstergeleri ile de dikkat çekiyor.

Gönyeli Belediye Bulvarı’ndaki dönüşüm yağmur suyu drenajı, elektrik hatlarının yer altına indirilmesi, kaldırımların tamamlanması, yaya ve araç rampaları, yaya geçitleri, bisiklet yolları, otoparklar, yol ağaçlandırması ve peyzajı, yatay ve düşey trafik işaretleri ile trafik ışıklarını da içerecek şekilde tamamlanmıştı.

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