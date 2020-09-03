Gönyeli’de ‘İlkyardım’ farkındalığı

Gönyeli Belediyesi, küresel salgın sürecinde hizmet için eğitim çalışmalarını da sağlık odağında yoğunlaştırdı.
Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan farklı sektördeki işletmelere Sağlık Bakanlığı Uzman Eğitmenleri Filiz Uzun ve Aynur Özkum İzveren tarafından seminer verilecek.
8-10 Eylül tarihlerinde yer alacak İlkyardım Farkındalık Seminerleri’ne tüm sektör yöneticileri, çalışanları ve ilgi duyanlar katılabilecek.
Seminere katılmak isteyen kişilerin önceden kayıt yaptırması gerektiği açıklandı.
Başvuru süresi 3-7 Eylül olarak belirlenen İlkyardım Farkındalık Seminerleri için 0533 834 65 15 numaralı telefonla iletişim kurulabileceği bilgisi verildi.
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