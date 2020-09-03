  • BIST 1.084
  • Altın 459,970
  • Dolar 7,3774
  • Euro 8,7081
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

Gönyeli’de ‘İlkyardım’ farkındalığı

» »
Gönyeli Belediyesi, küresel salgın sürecinde hizmet için eğitim çalışmalarını da sağlık odağında yoğunlaştırdı.
Gönyeli’de ‘İlkyardım’ farkındalığı

Gönyeli Belediyesi, küresel salgın sürecinde hizmet için eğitim çalışmalarını da sağlık odağında yoğunlaştırdı.

Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan farklı sektördeki işletmelere Sağlık Bakanlığı Uzman Eğitmenleri Filiz Uzun ve Aynur Özkum İzveren tarafından seminer verilecek.

8-10 Eylül tarihlerinde yer alacak İlkyardım Farkındalık Seminerleri’ne tüm sektör yöneticileri, çalışanları ve ilgi duyanlar katılabilecek.

Seminere katılmak isteyen kişilerin önceden kayıt yaptırması gerektiği açıklandı.
 

Başvuru süresi 3-7 Eylül olarak belirlenen İlkyardım Farkındalık Seminerleri için 0533 834 65 15 numaralı telefonla iletişim kurulabileceği bilgisi verildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağustos ayında piyasaya toplam 215 milyon TL ödeme yapıldı02 Eylül 2020 Çarşamba 20:01
  • Özersay Mustafa Çağatay İlkokulu’nu ziyaret etti02 Eylül 2020 Çarşamba 20:00
  • Sosyal Adalet Hareketi girişlerin karantinalı yapılması çağrısını yeniledi02 Eylül 2020 Çarşamba 19:59
  • Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy: UBP Tatar’ın etrafında birleşti02 Eylül 2020 Çarşamba 19:53
  • Bakanlıktan Salamis Kamping tesisi ile ilgili açıklama02 Eylül 2020 Çarşamba 19:39
  • KKTC'de bugün 1724 test 5 pozitif vaka02 Eylül 2020 Çarşamba 19:26
  • Bakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi02 Eylül 2020 Çarşamba 19:26
  • İki Suriyeli mültecinin yasal tutukluluktan firar etmesine sağlayan şahıs tutuklandı02 Eylül 2020 Çarşamba 18:45
  • Fuat Oktay: ABD’nin kararı bölgesel barış ve istikrarı zehirlemektedir02 Eylül 2020 Çarşamba 18:33
  • Güney Kıbrıs'ta 5 yeni vaka02 Eylül 2020 Çarşamba 18:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti