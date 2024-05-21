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Gönyeli’de İnşaat Alanında Hırsızlık: 38 Teleskop Demir Çalındı, Bir Kişi Tutuklandı

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17-18 Mayıs 2024 tarihlerinde Gönyeli’de bir inşaat alanından 38 adet demir teleskop çalan A.T. (41), yürütülen soruşturma sonucunda tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Gönyeli’de İnşaat Alanında Hırsızlık: 38 Teleskop Demir Çalındı, Bir Kişi Tutuklandı

Gönyeli’de İnşaat Alanında Büyük Hırsızlık: 38 Teleskop Demir Çalındı, Zanlı Tutuklandı

17-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gönyeli’de yapımı devam eden bir inşaat alanında gerçekleşen hırsızlık olayı, polis ve güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmaları sonucunda aydınlatıldı. İnşaat sahasında muhafaza edilen 38 adet demir teleskop türü malzemenin çalınması ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada, zanlı olarak A.T. (41) tespit edilerek tutuklandı. Olayın detayları ve soruşturmanın ilerleyişi, inşaat sektörü ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Olayın Ayrıntıları

Gönyeli’deki inşaat alanında, projeye ait çeşitli malzemeler güvenlik önlemleri altında muhafaza ediliyordu. Ancak, 17-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında bu malzemelerden 38 adet demir teleskop türü malzemenin kaybolduğu fark edildi. Malzemenin kaybolmasının ardından inşaat yetkilileri durumu hemen polise bildirdi ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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