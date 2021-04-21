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Gönyeli’de parti yapılan eve polis baskını! 28 kişi tutuklandı!

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Gönyeli’de bir villada doğum günü partisi adı altında eğlence yapan 28 yabancı uyruklu şahıs suçüstü tespit edildi.
Gönyeli’de parti yapılan eve polis baskını! 28 kişi tutuklandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Gönyeli’de bir villada doğum günü partisi adı altında eğlence yapan 28 yabancı uyruklu şahıs suçüstü tespit edildi.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, bahse konu ikametgahta uyuşturucu madde olduğuna inanılan kalıntı bulunması üzerine olay yerine gelmesi sağlanan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan detaylı aramada ise ev sahibi A.A.O. (E-27)’nun tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

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