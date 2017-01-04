Görevi ihmalin sonucu ölüm olursa…

Görevi İhmal Etmek suçu, 45/2014 sayılı değişiklikle, KKTC Ceza Yasası’na eklenen 105 A maddesinde şöyle tanımlanmaktadır:

“ Bu bölümde ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yerine getirmeyi ihmal etmek veya görevinin gereklerini yerine getirmekte gecikmek suretiyle başkalarının haklarını haleldar eden, kamunun zararına sebep olan veya kendisine veya başkalarına menfaat sağlayan veya mahkeme kararlarını uygulamakla yükümlü olduğu halde bunları uygulamayan veya bunların uygulanmasını geciktiren kamu hizmetinde görevli bir kişi hafif bir suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.”[1]

Görevi ihmalden bahsedebilmek için, önce bir görevin ve kamu hizmetinde bulunan bir ya da birkaç görevlinin olması gerekmektedir.

Görev tanımları ise genellikle ilgili dairelerin yasalarında belirtilmektedir. Oralara bakılmalı ki, kimlerin görevini İHMAL ederek ÖLÜME sebebiyet verebilecekleri daha kolay anlaşılsın.

Örneğin;

17/2016 sayılı Trafik Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 3’üncü Maddesinde Dairenin kuruluş amaçları şunlardır: [2]

(1) Trafik ve ulaştırma ile ilgili mevzuatı uygulayan kurum ve kuruluşların çalışmalarını izlemek, yönlendirmek ve bu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini ve eşgüdümü sağlamak;

(2) Trafik ve ulaştırma ile ilgili can ve mal güvenliğini ve düzeni sağlamaya yönelik plan ve programlar yapmak ve

(3) Trafik ile ilgili tüm hizmetleri gerçekleştirmek.

Dairenin Görevleri ise ayni yasanın 5’inci maddesinde şöyle açıklanmaktadır:

Daire, uluslararası hukuk kuralları ve yürürlükteki mevzuatı, Bakanlar Kurulu Kararlarını, yabancı devletlerdeki ve uluslararası kuruluşlardaki her türlü durum ve gelişmeleri göz önünde tutarak aşağıdaki görevleri yürütür:

(A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yollarında yol güvenliğinin üst düzeye çıkarılması ve korunması amacıyla, trafik ve ulaştırma ile ilgili mevzuatı uygulamak ve uygulanmasını sağlamak;

(B) Trafik ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyip yönlendirmek ve bu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini ve eşgüdümü sağlamak;

(C) Trafik ve ulaştırma ile ilgili güvenliği ve düzeni sağlamaya yönelik çalışmalar, plan ve programlar yapmak ve/veya yaptırmak;

(Ç) Motorlu taşıtların kayıt ve ruhsatlandırma işlemleri ile sürüş ehliyeti ile ilgili işlemleri yapmak;

(D) Trafik ile ilgili konularda Komisyona önerilerde bulunmak ve Komisyonun aldığı kararların uygulanmasını takip etmek;

(E) Sürüş ehliyeti almak için başvuranların sınavlarını yapmak ve

(F) Şoför Okullarını ve Sürüş Ehliyet Müfettişlerini denetlemek ve/veya denetlenmelerini sağlamak.

(2) Daire, yukarıdaki görevleri yaparken Komisyon ile istişare edebilir.

45/1989 sayılı Karayolları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 3’üncü maddesinde Dairenin kuruluş amaçları şunlardır: [3]

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde ulaşım gereksinimini karşılamak. Bu amaçla karayolları, hava alanları ve deniz limanları inşa etmek ve bunların bakım ve onarımlarını ekonomik olarak yapmak;

(2) Karayollarının kullanılışına, güvenliğine ve korunmasına ilişkin kural ve esasları saptamak ve yürütmek.

Bu yasanın 5’inci maddesinde ise bu dairenin başlıca görevleri şunlardır:

(1) Devlet yolları ağına giren yol ve köprüleri belirlemek ve önermek; yol güzergâhlarını saptamak veya değiştirmek; hazırlayacağı plânlara göre yolları ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak ve güvenle kullanılmasını sağlayacak biçimde sürekli bakım altında tutmak;

(2) Yol ve köprü yapımı, onarımı, bakımı, geliştirilmesi ve diğer kurallar hakkındaki teknik esaslarla, nitelik ve koşulları saptamak, değiştirilmesi veya eklenmesi için Bakanlığa öneride bulunmak.

(3) Yol inşası ve bakımı için gerekli malzeme, makine ve teçhizat ile taşıtları sağlamak, depolamak, onarmak, kullanılır durumda bulundurmak ve gerekli onarım atölyeleri ve tesisleri kurmak;

(4) Yol, köprü ve tesis yapılması amacıyla bakanlıkça gerekli görülen arsa ve diğer taşınmaz malların, Zorla Mal Îktisabı Yasası ile Mala El Koyma Yasası Kuralları çerçevesinde geçici olarak işgal, kamulaştırma, satın alma ve kiralanması için gerekli işlemleri ilgili makamlar nezdinde yaptırmak;

(5) Karayolları trafiğinin teknik denetimini sağlamak, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasasının öngördüğü işleri yapmak, yol boyu inkişafı ve ağaçlandırma hizmetlerini yürütmek;

(6) Yol ağı ile ilgili diğer bütün işleri yapmak;

(7) Bakanlıkça görevlendirilmesi halinde hava alanlarını ve deniz limanlarını inşa etmek ve bunların bakım ve onarımlarını ekonomik olarak yapmak veya yaptırmak;

(8) Dairenin çalışma alanına giren konularda Bakanlık onayı alınması koşulu ile resmi, yarı resmi kuruluşlar ve özel kişilerle, ücret karşılığında iş yapmak, iş makinesi kiralamak ve tesislerinde ürettiği yapı malzemeleri ile malları satmak ve

(9) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kamu yararına olan sosyal amaçlı işler için hizmet, malzeme ve mal katkısında bulunmak.

Yukarıda koyulaştırıp altını çizdiğim maddeleri akılda tutarak;

Ölümlü trafik çarpışmalarında, kusur sadece çarmayı gerçekleştiren insanlarda mı?

Yollarda ya da araçlarda hiç mi suç yok?

Var elbet!

İyi de yol-araç-insan üçlüsünü; eğitmek, denetlemek, kontrol etmek, GÜVENLİĞİNİ sağlamak kimin görevidir?

Hiç şüphesiz, bu görevleri yapması için para verilen kamu görevlilerinin!

TRAFİK GÜVENLİĞİ’ni bırakın üst düzeye (Md. 5(1)(A)) çıkartılmasını sağlamaktan sorumlu olan ilgililer/görevliler/yetkililer; NORMAL DÜZENİ BİLE SAĞLAYAMAYIP mahkeme kararlarına da giren “özelde Karayolları Dairesi’nin genelde ise KKTC Devleti’nin İHMALİ var” ayıbı ile taçlandırılmışlardır. [4]

2007-2016 yıllarında TRAFİK GÜVENLİĞİ için ayrılan kaynak ile proje ÜRETMEMEK nedeniyle kullanılmayan kaynak miktarı aşağıdaki tablo verilerinden hareketle; 388,278,499 TL.’dir. [5]

Ayrılan Kaynak: 718,865,900 TL . Kullanılan Kaynak: 330,587,401 TL.

Bu kaynak neden ve kimler tarafından kullanılmamıştır? Kimlerdir bu VAHİM ÖTESİ durumu yaratanlar? Yukarıda tüm bu sayılanlar, görevi ihmal değilse nedir?

Ayrıca, çok elzem olarak, ilk etapta hemen yazabileceğim; Fasıl 333 Motorlu Araçlar Yasası, Fasıl 334 Yol Kuralları Yasası(1899), Fasıl 335 Araçlar ve Trafik Düzenleme Yasası(1907), Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası(1974), Yol Kuralları Yasası(1983), Yol Güvenliği Yasası(1988), Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Denetim Yasası(2000), Kamu Yolları Yasası(1948), Karayolları Dairesi Yasası(1989), Polis Yasası ele alınarak TRAFİK GÜVENLİĞİ çağın gereklerine uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. [6]

Sonuç olarak;

“…görevinin gereklerini yerine getirmeyi ihmal etmek veya görevinin gereklerini yerine getirmekte gecikmek suretiyle başkalarının haklarını haleldar eden…” yukarıdaki maddelerde belirtilen sorumlular/yetkililer/görevliler/ilgililer acilen yargılanmalı ve suçlu oldukları tespit edilirse hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdırlar.

KAYNAKLAR:

[1] Fasıl 154 Ceza Yasası (Madde 105 A)

[2] Trafik Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası.

[3] Karayolları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası.

[4] Yenidüzen Gazetesi’nin 14 Aralık 2016 tarihli nüshası.

[5] Kemal Bağzıbağlı’nın 5 Aralık 2016 tarihli Gündem Kıbrıs’taki Köşe Yazısı.

[6] KKTC’de Trafik Güvenliği ile ilgili olduğu düşünülen yasalardan bazıları.