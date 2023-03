Göz damlası kullandı; bir gözü alındı, bir gözü ise görmüyor

Göz damlası şirketi, davalık oldu. Floridalı 68 yaşındaki Clara Oliva, görme engelli olmasına neden olan göz damlası şirketine dava açtı.

Şu anda yasal olarak görme engelli olarak kayıtlı olan Oliva, göz damlası kullanımı sonucu görme yetisini kaybeden sekiz hastadan biri. Enfekte olan bu kişilerden dördünün, görme kaybı olan gözlerini çıkartmak için ameliyat olması gerekti. Enfeksiyon nedeniyle bir kişi de hayatını kaybetti.

Oliva ise, eylül ayında sağ gözünü aldırdı ve yerine plastik bir implant taktırdı. Oliva’nın avukatı Natasha Cortes, enfeksiyon gelişmeden önce Olivia’nın EzriCare Yapay Gözyaşları kullandığını söyledi: “Müvekkilim korkunç bir şekilde yaralandı ve artık yasal olarak kör. Şu anda bu ürün nedeniyle benzer şekilde yaralanan diğer kişileri araştırıyorum.”

BİR GÖZÜ AMELİYATLA ALINDI, BİR GÖZÜ İSE ARTIK GÖRMÜYOR

Davaya göre Oliva, EzriCare Yapay Gözyaşları’nı geçen yılın mayıs ayında kullanmaya başladı. Aylar sonra sağ gözü kırmızı, şiş bir hal alırken, anormal derecede sulanmaya başladı. Daha sonra kornea ülserine ve görüşünün bozulmasına neden olan bakteriyel bir enfeksiyon geliştirdi.

Oliva’nın sağ gözündeki enfeksiyonun ciddiyeti, tedavi yöntemlerinin tükenmesi ve enfeksiyonun yayılarak hayatı tehdit edici riski göz önüne alındığında, sağ gözünün alınması gerektiğine karar verildi.

1 Eylül 2022’de Oliva’nın sağ gözü ameliyatla çıkarıldı ve yerine plastik bir implant yerleştirildi. Sol gözünde de 20/200 oranında görme sorunu olunca yasal olarak görme engelli olarak kayıtlara geçti.

Olivia, “Her zaman bağımsız oldum. Hep çalıştım. Hayatım tamamen değişti” diyerek durumunu anlattı.

Olivia’nın avukatı Cortes ayrıca, geri çağrılan ürün nedeniyle benzer şekilde sorun yaşamış olabilecek diğer kişileri de araştırdığını açıkladı. NBC Miami’ye konuşan Cortes, “Ürün, bakteriyel kontaminasyonla savaşmak için kullanılan koruyucular içermiyor. Muhtemelen, Bayan Oliva’da olduğu gibi, enfeksiyondan muzdarip olan çok daha fazla insan var” dedi.

PİYASADAN ÇEKİLDİ

Ocak ayında CDC, hastalardan alınan açık şişelerin potansiyel olarak ölümcül bakteriler içerdiğini tespit ettikten sonra halkı EzriCare Yapay Gözyaşları ve Delsam Pharma’nın Yapay Gözyaşları ve merhemini kullanmayı bırakması konusunda uyardı.

Kaliforniya, Colorado, Connecticut, Florida, New Jersey, New Mexico, New York, Nevada, Texas, Utah ve Washington’da bakteriyel enfeksiyon vakaları bildirilmiştir. Hastalar CDC’ye göz damlalarını hastalanmadan önce kullandıklarını bildirdi. Hastalar, diğer hastalıkların yanı sıra körlük, solunum yolu enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonları da yaşadıklarını belirttiler.

Enfeksiyonların patlak vermesinin ardından, her iki ürünün üreticisi Global Pharma Healthcare, ilaçları geri çekti. Damlalar daha önce Walmart ve Amazon’da satıldı.

Tüm bu olanlara rağmen EzriCare Yapay Gözyaşları sözcüsü, salgınını ürünleriyle kesin olarak ilişkilendirilmediğini belirtti.

Bir şirket temsilcisi, “Mümkün olduğu ölçüde, ürünü kullanmaya devam etmemelerini tavsiye etmek için müşterilerle iletişim kuruyoruz. Ayrıca hemen hem CDC hem de FDA’ya ulaştık ve her türlü işbirliği yapmaya istekli olduğumuzu belirttik” dedi.