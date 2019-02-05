Göz Göre Göre Kaybettiler

Devre arasında yaptığı transferlerden altısını ilk 11’de, birini de ikinci yarıda oyuna sokan GHE, Gönyeli kalesinde kurduğu baskıdan gol çıkaramayınca, beraberliğe bile razı bir oyun kurgusu ile oynayan Gönyeli’den uzatma dakikalarında golü yedi ve üç puanı sahasında vermiş oldu.

GHE, sadece üç puan kaybetmedi, bire bir rakiplerinin kaybettiği haftada moral açısından da yıkıldı.

Yönetime söyleyecek bir sözümüz yok; Süper Lig’de oynayan yedi yeni isimle ikinci yarıya başlama şansını teknik kadroya teslim etmiş. Tunahan, Selim, İlker, Yaşınses, Oshobe ve Kaan forma şansı bulmuşlar ve ilk 11’de sahaya çıkmışlar ama Oshobe dışında katkı koyan az. Çıdamlı’nın ise sadece ismi var. Kendisi sahada yok.Selim gibi DTB’nde bu sezon hariç direkt 11’de oynayan bir isim penaltı kaçırıyor ama bu ikisi dururken, penaltıyı yaratan, kaleye nadir çekilen şutların sahibi Yankı oyundan alınıyor ve yerine koşmaya bile mecali olmayan LuaLua giriyor. Giriyor da takımı 10 kişi bıraktığı için, GHE o girdikten sonra sürekli Gönyeli kontrataklarına maruz kalıyor. Kaan henüz takıma alışmamış. Tunahan sol kanada merhem olmaya çalışıyor, İlker Mahmut’la uyum sorununu aşamamış. Kısaca, yenilerin uyum sorunu zirve yapmış.

Eskilerden James, Oshobe ile iyi bir ikili oldu. Mahmut, John’un karşısında çok zorlandı ama neticede İlker ile birlikte ona gol şansı vermediler.

Yine de isim olarak birçok takımdan daha iyi kadroya sahip GHE, eğer üstün oynadığı bir maçta gol atamıyor, bir de penaltı kaçırıyorsa, bunun sorumlusu kenar yönetimdir. Bu maçın kazanılması halinde Lig’de kalma şansları yükseleceği gibi, moral olarak da zirve yapacaklardı.

Gönyeli kadro yapısına baktığınızda kötü bir takım değil. Yaşlanmalarına rağmen Raif-Sabri Selden kardeşler hala etkili olmasını başarıyorlar. Genç futbolcular gelecek için ümit veriyor. Takımın yerli nadir futbolcularından olan solbek İbrahim duran topları kullanmada ve hücuma katkısı ileçok etkili oluyor. Sonradan oyuna giren Kahraman asist yaparak, Serkan da gol atarak ilk 11’i zorlayacaklarının sinyalini verdiler. Penaltıya neden olmasına rağmen Talat ve Kehinde savunmadaGHE’ne gol şansı vermediler.

Kısaca, Gönyeli, göze hoş gelen futbolu ve tribündeki coşkulu taraftarları ile Lig’e renk katan takımlardan biri.

GHE taraftarlarının tribünde, futbolcuların sahaya çıkarken açtıkları üç pankart dikkatimizi çekti. “Girne Üvey Evlat mı?”, “Girne Belediyesi Hakkımızı Vereceksin” pankartları tribünde, “GHE’ne Saygı Duyacaksın” pankartı futbolcuların elinde çıkınca, anladık ki; Girne Belediyesi katkı açısından, DTB ve TOL’a öz, GHE’ne de üvey evlat muamelesi yapıyor.

Taraftarı bol diye Doğan ve Ocak kulüplerine kıyak elbette yapılsın ama GHE taraftarı az diye daha doğrusu, ilk ikisi Limasol’un, diğeri Girne’nin takımı diye ayrım yapılmamalı.