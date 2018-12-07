Göz tansiyonu trafik kazalarına yol açabilir!

Her gün milyonlarca otomobilin trafikte seyir halinde olduğu büyük şehirlerde, sürücülerin göz sağlığı büyük önem taşıyor. Ehliyetin ilk alınma sürecinden sonra görme muayenesi yapılmadığı için zamanla görme yetisi azalan sürücüler hem kendilerinin hem de diğer sürücü ve yayaların can güvenliğini tehdit edebiliyor. Bu sürücülerin görme yetilerinin azaldığının farkında olmama ihtimali konusunda uyaran Op. Dr. Hakan Özkan, sürücülere yılda bir kez mutlaka göz muayenesi olmalarını önerdi.

GÖZ TANSİYONU OLAN HASTALAR YAN AÇILARI GÖREMİYOR

Göz tansiyonu olan hastaların yan noktaları görmekte çok zorlandığını belirten Op.Dr. Hakan Özkan, kişilerin bazen görme kusurlarının farkında olmadıklarını söylüyor. Bu tip vakaların trafikte kazalara yol açabileceğinin altını çizen Op.Dr. Özkan “Ne yazık ki birçok hasta gözünde ciddi anlamda bir rahatsızlık yaşamadığı sürece göz doktoruna gitmiyor. Ancak bazı görme kusurları hastaların farkında olmadan ilerleyebiliyor ve günlük hayatına zarar verebilecek bir olaya sebep olabiliyor” dedi.

ARAÇ MUAYENESİ 2 YILDA BİR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR, PEKİ YA GÖZLERİMİZ?

Özellikle trafikte çok vakit geçiren meslek sahiplerinin; servis, otobüs ve taksi gibi araçların sürücülerinin daha da dikkat ederek muayenelerini aksatmamalarının altını çizen Op. Dr. Hakan Özkan "Her iki yılda bir araç muayenesi zorunlu. Araçlarımız her açıdan kontrol ediliyor; peki araçları kullanan kişiler göz muayenelerini düzenli olarak gerçekleştiriyor mu?" sorusunu sözlerine ekledi.

Ticari araç sürücülerinin bu konuda daha da hassas olması gerektiğinin altını çizen Op.Dr. Hakan Özkan "Araç kullanırken farklı koşulların sizi ne derece etkilediği oldukça önemli. Sürüşünüz sırasında görme durumunuzda hukuki standartların altına düşme oluyorsa hem kendinizin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atmamak için senede bir kez göz muayenesini ihmal etmeyin" diye konuştu.