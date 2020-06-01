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Gözlük camlarında maskenin neden olduğu buğulanma nasıl önlenebilir?

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Gözlük camlarında maskenin neden olduğu buğulanma nasıl önlenebilir?
Gözlük camlarında maskenin neden olduğu buğulanma nasıl önlenebilir?

Koronavirüs salgınıyla birlikte yüz maskeleri artık hayatımızın parçası haline geldi. Virüsün yayılmaması için birçok ülkede dışarıda zorunlu hale geldi. Fakat gözlük kullananlar için maske takmanın bazı zorlukları var.

Maske, gözlük camlarının buğulanmasına ve görüşün engellenmesine neden oluyor. Peki gözlük camlarının buğulanmasını önlemek için neler yapılabilir?

Maske taktığımızda gözlükler neden buğulanır?

Gözlük takan insanlar, iki farklı sıcaklık arasında yer değişince veya fırının kapağını açtıklarında her zaman bunu yaşıyor. Sıcak hava soğuk olan gözlük camlarına temas ettiğinde buğulanma meydana gelir. Soğuk yüzeye çarpan hava su zerreciklerine dönüşür, buğu olarak cam yüzeyini kaplar ve görüşünüzü engeller

Maske taktığımızda da, ağız ve burundan gelen sıcak hava maskenin üst kısmından çıkarak aynı şekilde gözlük camlarının buğulanmasına sebep oluyor.

Görme kalitesini oldukça düşüren bu olay kazaya da sebep olabilir. Fakat gözlük camının buğulanmasını engellemek için yapılabilecek pratik çözümler var.

Sıcak havanın çıkışını başka yere yönlendirin

Gözlüklerdeki buğulanmayı önlemek için, maskenin üst kısmını kapatarak sıcak havanın yanlardan çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Bunun için burnun üstünü sıkıştırmak için metal bir şeritle donatılmış maskeler kullanın. Bu yeterli değilse, maskeyi tutmak için gözlüklerinizi kullanın. Son çare olarak da, cilde zarar vermeyen yapışkan bant kullanmanız mümkün.

Fakat bunun dışında etkili olabilecek farklı yöntemler bulunuyor.

Sabun, tıraş kremi veya dış macunu buğulanmayı engelliyor

Uzmanlar bu duruma karşı gözlüğü sabunlu suyla yıkayıp kurumaya bırakmanızı tavsiye ediyor. Sabun, gözlük camında bir tabaka oluşturarak buğulanmayı önlüyor.

Sabun yerine tıraş köpüğü de kullanılabilir. Bariyer görevi yapan tıraş köpüğü kullanmak camların buğulanmasını önleyebilir. Gözlük camınızın her iki yüzeyine az miktarda tıraş köpüğü uygulayın ve ovalayın. Köpüğün kurumasını bekleyin ve yıkamadan kuru bir bezle silin.

Buğu önleyici mendil ve sprey

Kolaylıkla satın alınabilen buhar önleyici mendiller de iyi bir çözüm olabilir. Buğu önleyici mendil alarak gözlük camınızda oluşan buğuyu yok edebilirsiniz. Mendilinin yanı sıra buğu engelleyici spreyler de bulunuyor. Fakat buğu önleyici mendillerin belirli bir kullanım süresi bulunuyor.

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