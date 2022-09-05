  • BIST 3.319,81
  • Altın 1005.081
  • Dolar 18.2089
  • Euro 18.1109
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd konser esnasında sesini kaybetti

»
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı The Weeknd konser esnasında sesini kaybettiğini açıklayarak sahneyi terk etti.
Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd konser esnasında sesini kaybetti

“Starboy”, “Blinding Lights” ve “Save Your Tears” gibi hit parçalara imza atan ünlü Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd, konserini yarıda kesmek zorunda kaldı.

Los Angeles Sofi Stadyum’da konser veren Kanadalı şarkıcı, sahnede yarım saat kadar durduktan sonra sesini kaybettiğini ve konseri bitirmek zorunda olduğunu açıkladı.

"SESİMİ KAYBETTİM"

 

32 yaşındaki şarkıcı sahneyi terk etmeden önce “Ne oldu hiç bilmiyorum ama sesimi kaybettim. Konseri durdurmak hiç istemiyorum, bu beni öldürüyor ama size vermek istediğim konseri bu halde veremem. Herkesin iyi olduğundan ve paralarını geri alacağından emin olacağım. Sizin için yakında bir konser vereceğim. Çıkıp size bizzat özür dilemek istedim” dedi.

"TELAFİ EDECEĞİM"

 

Şarkıcı daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Sesim ilk şarkıda gitti. Çok kötü hissediyorum. Tüm hayranlarımdan özür diliyorum. Yeni bir tarihle bunu telafi edeceğim. Söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı şu sıralar “After Hours” turnesi kapsamında ABD ve Kanada'da konser veriyor.

JOHNNY DEPP'İN KIZI BAŞROLDE

 

The Weeknd şarkıcılığın yanı sıra yeni bir dizi projesiyle de hayranlarıyla buluşuyor.  Johnny Deep'in kızı oyuncu ve model Lily-Rose Depp ile The Idol adlı dizide rol alan şarkıcı, ilk defa oyunculuk yapacak.

HBO Max'de yayınlanacak olan dizi, gizli bir tarikat lideri ile kadın bir pop şarkıcısının romantik ilişkisini konu alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Troye Sivan, Rachel Sennott, Hari Nef, Debby Ryan ve Blackpink’ten Jennie yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bella Hadid Filistin'i desteklediği için markaların kendisiyle çalışmayı bıraktığını söyledi23 Ağustos 2022 Salı 12:35
  • Kim Kardashian'ı soyan hırsız: Parasını etrafa saçıyordu23 Ağustos 2022 Salı 09:50
  • Dünyanın en güzel 100 kadını seçiliyor19 Ağustos 2022 Cuma 21:40
  • Oyuncu Tom Holland sosyal medyayı bıraktı16 Ağustos 2022 Salı 17:58
  • Tom Holland ‘akıl sağlığını korumak için’ sosyal medyayı bıraktı16 Ağustos 2022 Salı 15:17
  • Britney Spears’ın düğününü basan eski eşine hapis cezası13 Ağustos 2022 Cumartesi 22:15
  • Rusya'daki faaliyetini durduran Coca Cola, 195 milyon dolar zarar etti11 Ağustos 2022 Perşembe 12:09
  • Johnny Depp marka elçisi olduğu Dior ile yeniden anlaşma imzaladı10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:27
  • Pete Davidson ve Kim Kardashian ayrıldı Kanye West kutladı09 Ağustos 2022 Salı 11:46
  • Çağatay Ulusoy ölümden döndü!08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti