Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd konser esnasında sesini kaybetti

“Starboy”, “Blinding Lights” ve “Save Your Tears” gibi hit parçalara imza atan ünlü Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd, konserini yarıda kesmek zorunda kaldı.

Los Angeles Sofi Stadyum’da konser veren Kanadalı şarkıcı, sahnede yarım saat kadar durduktan sonra sesini kaybettiğini ve konseri bitirmek zorunda olduğunu açıkladı.

"SESİMİ KAYBETTİM"

32 yaşındaki şarkıcı sahneyi terk etmeden önce “Ne oldu hiç bilmiyorum ama sesimi kaybettim. Konseri durdurmak hiç istemiyorum, bu beni öldürüyor ama size vermek istediğim konseri bu halde veremem. Herkesin iyi olduğundan ve paralarını geri alacağından emin olacağım. Sizin için yakında bir konser vereceğim. Çıkıp size bizzat özür dilemek istedim” dedi.

"TELAFİ EDECEĞİM"

Şarkıcı daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Sesim ilk şarkıda gitti. Çok kötü hissediyorum. Tüm hayranlarımdan özür diliyorum. Yeni bir tarihle bunu telafi edeceğim. Söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı şu sıralar “After Hours” turnesi kapsamında ABD ve Kanada'da konser veriyor.

JOHNNY DEPP'İN KIZI BAŞROLDE

The Weeknd şarkıcılığın yanı sıra yeni bir dizi projesiyle de hayranlarıyla buluşuyor. Johnny Deep'in kızı oyuncu ve model Lily-Rose Depp ile The Idol adlı dizide rol alan şarkıcı, ilk defa oyunculuk yapacak.

HBO Max'de yayınlanacak olan dizi, gizli bir tarikat lideri ile kadın bir pop şarkıcısının romantik ilişkisini konu alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Troye Sivan, Rachel Sennott, Hari Nef, Debby Ryan ve Blackpink’ten Jennie yer alıyor.