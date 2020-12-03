UBP ve CTP Girne Milletvekilliği yapmış olan Dr. Gülboy Beydağlı hayata veda etti. Kaynak: Gülboy Beydağlı'yı kaybettik

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekilliği yapmış olan Dr. Gülboy Beydağlı hayata veda etti.

2007-2009 yılları arasında Meclis Başkan Yardımcılığı da yapmış olan Beydağlı’nın cenaze töreni Girne – Karaoğlanoğlu camiinde öğle namazının ardından yapılacak.

Dr. Gülboy Beydağlı kimdi

1948 yılında Limasol’da doğan Dr. Gülboy Beydağlı, 1975 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1980 yılında Çocuk Hastalıkları dalında uzman doktor olmuştu. 1983 yılına kadar serbest hekim olarak çalışan Beydağlı, 1983 yılında devlet hizmetine girmişti. Esentepe Sağlık Ocağı mesul hekimi, Girne Akçiçek Hastanesi’nde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1996 yılında ise Girne Akçiçek Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olmuştu.

Siyasette 10 yıl

Dr. Gülboy Beydağlı, 6 Aralık 1998 ve 14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Girne Milletvekili seçilmişti. 4 Mart 2005 tarihinde milletvekilliği görevi sona ermişti.

25 Haziran 2006 Ara Seçimlerinde CTP’nden yeniden milletvekili seçilen Beydağlı, 10 Ekim 2007 -11 Şubat 2008 tarihleri arasında Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Beydağlı, 1 Mayıs 2009 tarihinde siyasete veda etmişti. Dr Dr. Gülboy Beydağlı, evli ve üç çocuk babasıydı.