  • BIST 1.538
  • Altın 438,710
  • Dolar 7,3735
  • Euro 8,9409
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAFLAŞ:32 pozitif vaka 2 kişi yoğun bakıma alındı

Gülgün Vaiz'den önemli açıklama: Şimdiki virüs, çok daha saldırgan ve öldürücü

» »
Gülgün Vaiz'den önemli açıklama: Şimdiki virüs, çok daha saldırgan ve öldürücü
Gülgün Vaiz'den önemli açıklama: Şimdiki virüs, çok daha saldırgan ve öldürücü

Vaiz, “Mart 2020'de karşılaştığımız virüs daha az öldürücü ve sanki daha yavaş yayılan bir virüstü.(Bilimsel değil kişisel görüşüm)  Şimdiki çok daha saldırgan ve öldürücü bir virüstür” dedi.

Vaiz’in paylaşımı şöyle:

“Bizim hatırlayabildiğimiz 40-50 yıldır bu ülkede ,adamızda varolma ,hayatta kalma, güven ,barış içinde yaşama mücadelesi veriyoruz. İlk kez biyolojik bir savaş ,görülmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. O yüzden bazılarımız ya onu kabul etmiyor veya hafife alıyor .

VİRÜS, Covid 19 ne yazık ki acı bir gerçek olarak ortada duruyor. Mart 2020'de karşılaştığımız virüs daha az öldürücü ve sanki daha yavaş yayılan bir virüstü.(Bilimsel değil kişisel görüşüm)  Şimdiki çok daha saldırgan ve öldürücü bir virüs .Bunu görmek zorundayız.Unutmayın bazen savaşı kazanmak için geri çekilmek gerekir .Geri Çekilme Zamanı...."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hızal:''Diğer İlçelere Kaçışı Nasıl Engelleyeceksiniz?''26 Ocak 2021 Salı 12:50
  • Gülgün Vaiz'den önemli açıklama: Şimdiki virüs, çok daha saldırgan ve öldürücü26 Ocak 2021 Salı 12:48
  • KTOEÖS:''Riske attığınız hayatların hesabını soracağız!''26 Ocak 2021 Salı 12:39
  • KSP:''Tam Bir Kaos''26 Ocak 2021 Salı 12:17
  • Amcaoğlu:''Uzaktan eğitime hazırız!''26 Ocak 2021 Salı 12:06
  • Okullar yarından itibaren on-line eğitime geçiyor..26 Ocak 2021 Salı 12:00
  • Spor salonunda pozitif vaka!26 Ocak 2021 Salı 11:26
  • Pilli:''Lefkoşa ve Girne Kapanıyor!''26 Ocak 2021 Salı 11:19
  • Sağlık Bakanlığı, Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi'nde Kovid-19 Hastalarının Tedavilerine Başlandığını Açıkladı26 Ocak 2021 Salı 11:15
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor26 Ocak 2021 Salı 11:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti