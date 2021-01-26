Gülgün Vaiz'den önemli açıklama: Şimdiki virüs, çok daha saldırgan ve öldürücü

Vaiz, “Mart 2020'de karşılaştığımız virüs daha az öldürücü ve sanki daha yavaş yayılan bir virüstü.(Bilimsel değil kişisel görüşüm) Şimdiki çok daha saldırgan ve öldürücü bir virüstür” dedi.

Vaiz’in paylaşımı şöyle:

“Bizim hatırlayabildiğimiz 40-50 yıldır bu ülkede ,adamızda varolma ,hayatta kalma, güven ,barış içinde yaşama mücadelesi veriyoruz. İlk kez biyolojik bir savaş ,görülmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. O yüzden bazılarımız ya onu kabul etmiyor veya hafife alıyor .

VİRÜS, Covid 19 ne yazık ki acı bir gerçek olarak ortada duruyor. Mart 2020'de karşılaştığımız virüs daha az öldürücü ve sanki daha yavaş yayılan bir virüstü.(Bilimsel değil kişisel görüşüm) Şimdiki çok daha saldırgan ve öldürücü bir virüs .Bunu görmek zorundayız.Unutmayın bazen savaşı kazanmak için geri çekilmek gerekir .Geri Çekilme Zamanı...."