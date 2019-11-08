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Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden AKSA’yla ilgili açıklama

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Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden AKSA’yla ilgili açıklama
Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden AKSA’yla ilgili açıklama

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci, AKSA Enerji Üretim A.Ş.’ye ait jeneratörün iki yılık ardiye ücretinin Bakanlar Kurulu kararıyla bağışlanması konusunda açıklama yaparak, “Kendi hata veya ihmalleri yoktu. İlgili firmaya limandaki alan için ücret ödedikleri de dikkate alındı” dedi.


Basında çıkan habere yönelik açıklama yapan Maliye Bakanlığı’na bağlı Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci, ithal izni alınarak 26 Mart 2017’de ülkeye getirilen jeneratörün yaklaşık 400 ton ağırlığında olduğunu, liman rıhtım alanına zarar verebileceğinden 11 Nisan 2017’de Liman Dairesi tarafından Adaport isimli şirkete kiralanan alana aktarıldığını ifade etti.


Deveci, AKSA şirketi ile Adaport arasında, jeneratörün ilgili alanda bekletilmesi amacıyla sözleşme imzalandığını ve bu amaçla AKSA’nın, Adaport’a günde 140 Amerikan Doları, ayrıca günlük 15 + 1 TL/kws elektrik ücreti ödenmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.


Aksa’nın 4’lü koalisyon hükümeti döneminde müdürlüklerine başvurduğunu belirten Deveci, şirketin jeneratörü ihraç edeceğini bildirdiğini, oluşan ardiye / ambar ücretinin kendi hata veya ihmallerinden kaynaklanmadığını belirttiğini ve bağışlanması talebinde bulunduğunu söyledi.


Konunun Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirildiğini dile getiren Deveci, “Gerek kendi hata veya ihmalleri bulunmadığı, gerekse Adaport firmasına, yine liman içerisinde bulunan bir alan için ücret ödedikleri dikkate alınarak, 30 Ekim 2019 tarihinde, oluşan ücretin bağışlanması yönünde karar üretilmiştir” dedi.


Gümrük alan ve ambarlarında bekleyen mallara uygulanacak ambar ücretlerinin, Gümrük ve İstihsal Yasası’na ek III.Cetvel’de belirlendiğini kaydeden Deveci, şöyle devam etti:


“Konu cetvelin 6. maddesi, ‘İthalat ve ihracatta malı gönderenin ve gönderilenin, depo edenin, mal sahibinin veya temsilcisinin hatasından veya ihmalinden doğan bir neden teşkil etmemesi koşuluyla, Gümrük Müdürü bazı özel hususlarda ve ithalatta on günden az olmayan bir süre için ödenecek veya ödenmiş bulunan ambar ücretinin yüzde 75’ini aşmayan bir indirime veya tümünün bağışlanmasına izin verebilir hükmüne sahiptir.”

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