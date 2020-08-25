Günay: Kredi Faiz Destek Fonu adı altında yeni bir fon kurulduğunu açıkladı

Günay, ödeme güçlüğü çeken şirketler veya şahıslara da; 30 Eylül’e kadar gerekli kredi faiz oranlarını araştırarak borçlarını doğru bir sözleşmeyle yapılandırması çağrısında bulundu.

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, krizlerin artarak devam ettiğini, bu yüzden ülkede yeniden yapılanma, devletin küçültülmesi, daha az sayıda nitelikli insanla çalışılması gerektiğini söyledi.

Günay, “KKTC’de para politikası yok, bu yüzden krizlere tepki veremeyiz, cevap verebilmek için bütçe güçlü olmalı ama şu anki bütçeyle cevap veremeyiz, kaynak ihtiyacı Türkiye’den karşılanıyor. Ödemelerin yüzde 85 civarı maaş ödemelerine gidiyor” dedi.

Ülkede üretime yönelik planlama yapılması, çalışılması ve üretime yönelik teşvik sisteminin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Günay, ülkenin ekonomik lokomotifleri turizm ve eğitim alanlarında da yeni düzenlemelerin gerekliliğine işaret etti.

Finansa erişim ve düşük faizler için devlete düşenin; bankalar arası rekabeti çalıştırması olduğunu ifade eden Günay, ödeme güçlüğü çeken şirketler veya şahıslara da; 30 Eylül’e kadar gerekli kredi faiz oranlarını araştırarak borçlarını doğru bir sözleşmeyle yapılandırması çağrısında bulundu.

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, “KKTC Bankacılık Sektörü ve Genel Ekonomiye İlişkin Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi.

Merit Lefkoşa Hotel’de yer alan toplantıda, Günay’a Başkan Yardımcısı Pelin Yaylalı ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Günay, toplantıyı bankacılık sektörü, merkez bankası ve genel ekonomiye ilişkin bilgiler paylaşmak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Ödeme güçlüğü çeken şirketler veya şahısların 30 Eylül’e kadar gerekli kredi faiz oranlarını araştırarak borçlarını doğru bir sözleşmeyle yapılandırması çağrısında bulunan Günay, kredi kartlarına yönelik yapılan düzenlemeleri de anlattı.

Günay, amaçlarının, vatandaşların, işletmelerin bu sıkıntılı süreci en az zararla atlatmasına destek vermek olduğunu kaydetti.

Yeni kredi kullandırılması, işletmelere destek kredisi ile ilgili de bilgi veren Günay, Kredi Faiz Destek Fonu adı altında yeni bir fon kurulduğunu ifade etti, detaylı bilgi verdi.

BORÇ YAPILANDIRMASI İÇİN 30 EYLÜL’E KADAR BAŞVURUN”

Ödeme güçlüğü çeken şirketler veya şahısların 30 Eylül’e kadar gerekli kredi faiz oranlarını araştırarak borçlarını doğru bir sözleşmeyle yapılandırması çağrısında bulunan Günay, kredi kartlarına yönelik yapılan düzenlemeleri de anlattı.

Günay, amaçlarının, vatandaşların, işletmelerin bu sıkıntılı süreci en az zararla atlatmasına destek vermek olduğunu kaydetti.

Yeni kredi kullandırılması, işletmelere destek kredisi ile ilgili de bilgi veren Günay, Kredi Faiz Destek Fonu adı altında yeni bir fon kurulduğunu ifade etti, detaylı bilgi verdi.

930 İŞLETMEYE 417 MİLYON TL KREDİ

Bu çerçevede 18 bankanın katıldığı “İşletmelere destek kredisi” kapsamında 930 işletmeye 417 milyon 230 bin 20 TL’lik kredi kullandırıldığını ifade eden Günay, kullanım amacına bakılmadan 100 bin TL’nin altında 287 firmaya toplam 27 milyon TL kredi kullandırıldığını kaydetti.

Günay, piyasaya düşük faizli kredi kullandırma çalışması içinde olduklarını da ifade ederek, finans kesimine yönelik düzenlemeleri de paylaştı.

Tüketici kredileri yasasının getirdiği temel yenilikleri de anlatan Günay, kredilerde yıllık maliyet oranı şartı ile “faiz düştü, çıktı” tartışmalarının da önüne geçileceğini, ayrıca tüm bankalar arasında kıyaslanabilir bir oranın ortaya çıkacağını söyledi. Cayma hakkı verildiğini de ifade eden Günay, erken ödeme komisyonlarına da sınırlama getirildiğini kaydetti.

Tüketici kredi piyasasının tümüyle değişeceğini belirten Rifat Günay, tefeciliğin yasaklandığı finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile tefeciliğin önlenmesine ilişkin yasanın da yürürlüğe girdiğini, tefeciliğin hemen yasaklandığını belirtti, denetimin Merkez Bankası tarafından yapılacağını söyledi.

KRİZ SÜRERKEN YAPILMASI GEREKENLER

Merkez Bankası Başkanı Günay, krizlerin artarak devam ettiğini, bu yüzden ülkede yeniden yapılanma, devletin küçültülmesi, daha az sayıda nitelikli insanla çalışılması gerektiğini ifade ederek, “KKTC’de para politikası yok, bu yüzden krizlere tepki veremeyiz, cevap verebilmek için bütçe olmalı ama şu anki bütçeyle cevap veremeyiz, kaynak ihtiyacı Türkiye’den karşılanıyor. Ödemelerin yüzde 85 civarı maaş ödemelerine gidiyor” dedi.

Ülkede üretime yönelik planlama yapılması, çalışılması ve üretime yönelik teşvik sisteminin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Günay, ülkenin ekonomik lokomotifleri turizm ve eğitim alanlarında da yeni düzenlemelerin gerekliliğine işaret etti.

Günay, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.