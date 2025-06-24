Günde iki kez temizlenmesine rağmen görüntü değişmiyor...

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sahil temizleme çalışmaları devam ediyor...

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından, sahillerimizin temiz kalması, sahillerimizi kullanacak olanların, sağlıklı ve temiz sahillerde güzel vakit geçirmelerini sağlamak, bunun yanında da çevreye olan duyarlılığı arttırarak farkındalık yaratmak amacı ile yaz ayları boyunca gerçekleştirilen sahil temizliği çalışmaları devam ediyor.

Tamamen çevreye duyarlı olan gençlerimizden oluşan sahil temizlik ekiplerimiz, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi ve Tatlısu sahilleri olmak üzere 4 bölgede 5 grup olarak sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez gerçekleştirdikleri temizlik çalışmalarına rağmen görüntü değişmiyor.

Hafta içi her gün, günde iki kez belirtilen sahillerde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına rağmen, sahilleri kullanan vatandaşların geride bıraktıkları görüntüler değişmiyor.

Ülkemizin en büyük doğal zenginliği olan doğayı korumak, her birimizin bir vatandaşlık görevi olduğunu, bunun sadece vatandaşlık görevi değil, insan olmanın gerekliliği olduğunu ve en önemlisi de bu ülkeyi gelecek nesillerden emanet aldığımızın bilinci ile harket etmek zorunda olduğumuzu unutmayalım...