  • BIST 9366.84
  • Altın 4233.279
  • Dolar 39.6438
  • Euro 46.0839
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Günde iki kez temizlenmesine rağmen görüntü değişmiyor...

» »
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sahil temizleme çalışmaları devam ediyor...
Günde iki kez temizlenmesine rağmen görüntü değişmiyor...

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından, sahillerimizin temiz kalması, sahillerimizi kullanacak olanların, sağlıklı ve temiz sahillerde güzel vakit geçirmelerini sağlamak, bunun yanında da çevreye olan duyarlılığı arttırarak farkındalık yaratmak amacı ile yaz ayları boyunca gerçekleştirilen sahil temizliği çalışmaları devam ediyor. 

Tamamen çevreye duyarlı olan gençlerimizden oluşan sahil temizlik ekiplerimiz, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi ve Tatlısu sahilleri olmak üzere 4 bölgede 5 grup olarak sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez gerçekleştirdikleri temizlik çalışmalarına rağmen görüntü değişmiyor. 

Hafta içi her gün, günde iki kez belirtilen sahillerde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına rağmen, sahilleri kullanan vatandaşların geride bıraktıkları görüntüler değişmiyor. 

Ülkemizin en büyük doğal zenginliği olan doğayı korumak, her birimizin bir vatandaşlık görevi olduğunu, bunun sadece vatandaşlık görevi değil, insan olmanın gerekliliği olduğunu ve en önemlisi de bu ülkeyi gelecek nesillerden emanet aldığımızın bilinci ile harket etmek zorunda olduğumuzu unutmayalım...

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gazimağusa'da yarın bazı köylerde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak24 Haziran 2025 Salı 09:53
  • Bedelli askerlik ücretinin düşürülmesi ve muafiyet düzenlemesi Meclis’te ivedilikle görüşülecek23 Haziran 2025 Pazartesi 16:38
  • KTAMS’tan uyarı: Eylem süreci başlatılacak, seçimlerde görev alınmayacak23 Haziran 2025 Pazartesi 14:38
  • Kantara Gençlik Kampı kayıtları online olarak başladı23 Haziran 2025 Pazartesi 14:13
  • Erhürman: PGM’nin özerk bir yapıda çalışabilmesi esastır23 Haziran 2025 Pazartesi 13:55
  • Akansoy: Çözümsüzlük çözüm değildir23 Haziran 2025 Pazartesi 13:50
  • Derviş Kemal Deniz: Kamu borcu halkı doğrudan etkiliyor23 Haziran 2025 Pazartesi 13:35
  • KTHES ve KTHEB'den ortak açıklama: Temmuz’da sahada olacağız23 Haziran 2025 Pazartesi 13:01
  • Mehmet Harmancı: Haspolat Arıtma Tesisi’nde noro suları artık kabul edilmeyecek23 Haziran 2025 Pazartesi 12:55
  • 161 Kilo kaçak etle yakalandı!23 Haziran 2025 Pazartesi 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti