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Güner Pir’in resim sergisinde resim şiir ve müzik buluşması…

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Ressam Güner Pir, bu kez şairlerin sözcüklerinden yola çıkarak yaptığı resimleri “Sözcükler” diye adlandırdığı ve Kültür Dairesi’nin katkılarıyla gerçekleştireceği sergide sanatseverlerin izlenimine sunuyor.
Güner Pir’in resim sergisinde resim şiir ve müzik buluşması…

Ressam Güner Pir, bu kez şairlerin sözcüklerinden yola çıkarak yaptığı resimleri “Sözcükler” diye adlandırdığı ve Kültür Dairesi’nin katkılarıyla gerçekleştireceği sergide sanatseverlerin izlenimine sunuyor.

Güner Pir’in “Sözcükler” isimli resim sergisi 6 Aralık 2018, Perşembe günü saat 18.00’de İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, “Sözcükler” resim sergisinde, Yaşar Ersoy yönetiminde, Oskay Hoca’nın müziği eşliğinde, resimlere konu olan şiirlerden kurgulanan “Sözcükler Şiir Dinletisi” de Tamer Ekendal’ın hazırladığı sinevizyonla birlikte sunulacak.

Ahmed Arif, Cemal Süreyya, Faize Özdemirciler, Fikret Demirağ, Filiz Naldöven, Hilmi Yavuz, Murathan Mungan, Neriman Cahit, Özdemir Asaf ve Sabahattin K. Ateşal’ın şiirlerini ise Barış Refikoğlu, Döndü Özata, Melihat Melis Beşe, Umut Ersoy ve Yaşar Ersoy seslendirecek.

Ülkemizde bu konsept ve kapsamda ilk kez açılacak olan resim sergisinde, şairlerin sözcüklerinin Ressam Güner Pir’in elinde nasıl resmedildiği, renge, biçime, görsel imgeye nasıl dönüştüğü tuvale yansıyacaktır. Ressam Güner Pir, “Ayrılık”, “Hüzün”, “Yalnızlık”, “Yorgun Kıbrıslı”, “Şeher” , “Parçalanmışlık” ve Yurdunun Yitirilen Değerlerine Özlem” gibi temaları, duyarlılık ve incelikle ele alırken, ülkesinin ve insanının meselesine de “Kadın” perspektifinden yola çıkarak “Sözcükler” resim sergisini sunuyor.

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