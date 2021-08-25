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Güney Kıbrıs'a doğru yüzen Lübnanlı henüz bulunamadı

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 Rum Liman Polisinin, Güney Kıbrıs’ın 7 deniz mili açıklarında bulunan sandaldan atlayarak Greko Burnu kıyısına doğru yüzmeye çalışan Lübnanlıyı henüz bulamadığı belirtildi.
Güney Kıbrıs'a doğru yüzen Lübnanlı henüz bulunamadı

 Rum Liman Polisinin, Güney Kıbrıs’ın 7 deniz mili açıklarında bulunan sandaldan atlayarak Greko Burnu kıyısına doğru yüzmeye çalışan Lübnanlıyı henüz bulamadığı belirtildi.


Fileleftheros gazetesi Rum Liman Polisinin geçtiğimiz Pazar günü, içerisinde daha sonra Lübnanlı oldukları tespit edilen kadın, çocuklar ve erkeklerden oluşan iki tekne tespit ettiğini yazdı.


Gemilerden birinde 19 diğerinde ise 69 kişinin bulunduğunu yazan gazete, polis ile Lübnanlılar arasında istişareler yapılırken 5 Lübnanlının, suya atladığını, 4’nün fırlatılan can yelekleriyle kurtarıldığını ancak 5’inci kişinin henüz arandığını belirtti. 


Habere göre, bahse konu Lübnanlının sandalet giyerken görüldüğü bu yüzden kıyıya çıktığı düşünülüyor. 


İKİ KAÇAK GÖÇMEN TUTUKLANDI 
Öte yandan, Haravgi gazetesi Rum polisinin, Güney Kıbrıs’ta kaçak olarak ikamet eden 35 ve 36 yaşındaki iki kişiyi tutukladığını yazdı.

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