Güney Kıbrıs’ta Covid-19 Vaka Sayısı 500’ü Geçti

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının dün 32 kişilik artış göstererek, 526’ya ulaştığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, 32 yeni vakadan 30’unun nüfusun geneline ilişkin 903 testin sonucunda ortaya çıktığını, 2 diğer vakanın ise Baf ile Aradip bölgelerinden alınan 353 numuneden ortaya çıktığını yazdı.

Haberde, 32 vakadan 24’ünün, halihazırda teyit edilmiş vakaların temaslarının takibe alınması sonucu tespit edildiği, 8 kişinin durumunun ise araştırıldığı ifade edildi.

Virüse yakalanan hastaların yüzde 30’unun semptom göstermediğini de yazan gazete, Güney Kıbrıs’ta 526 vakanın yanında, koronavirüsten 14 ölüm gerçekleştiğini de belirtti.

Güney Kıbrıs’ta “Mağusa” bölgesindeki hastanede 24 kişinin koronavirüs tedavisi görmekte olduğunu belirten gazete, 5 kişinin daha taburcu edildiğini, öte yandan 2’si Limasol Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesi, 11’i de Lefkoşa Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesi olmak üzere, 13 kişinin ise solunum cihazına bağlı olarak tedavi görmekte olduğunu kaydetti.

Lefkoşa Genel Hastanesi’nde solunum cihazından çıkarılan bir hastanın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü de bildiren gazete, “Mağusa” bölgesindeki hastane haricindeki tüm hastanelerde 7 kişinin tedavisinin ise serviste sürdüğünü belirtti.

BAF VE ARADİP’TEKİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Baf ile Larnaka’ya bağlı Aradip’teki çalışmaların tamamlandığını da yazan gazete, Baf’ta, 336 kişiden alınan numune sonucunda 1 pozitif vakaya rastlandığını belirtti.

Baf bölgesinden alınan toplam 707 numune içerisinde 4 pozitif vakaya rastlandığını kaydeden gazete, Aradip’te ise son alınan 17 numunede 1 pozitif vaka tespit edildiğini belirtti.

Aradip bölgesinden alınan toplam 525 numune içerisinden 7 pozitif vaka ortaya çıktığı da ifade edildi.

YENİ VAKALAR ARASINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA VAR

Öte yandan yeni ortaya çıkan Covid-19 vakaları arasında sağlık çalışanlarının da bulunduğunu kaydeden gazete, dün tespit edildiği açıklanan 32 yeni vakadan 3’ünün Baf, 2’sinin Larnaka, 2’sinin “Mağusa” bölgesi, 1 kişinin de Lefkoşa Rum kesiminde görev yapan hemşireler olduğunu ifade etti.

MAKARİOS HASTANESİ’NDE DURUM CİDDİ… AİLELER AVUKAT TUTTU

Güney Kıbrıs’ta bulunan Makarios Hastanesi’nde de bugüne kadar toplam 12 koronavirüs vakası tespit edildiğini ve dün hastanede görevli onlarca sağlık çalışanının teste çağrıldığını yazan gazete, sonuçların önümüzdeki günlerde çıkmasının beklendiğini, öte yandan durumun oldukça ciddi olarak addedildiğini belirtti.

Makarios Hastanesi’ndeki yeni doğan ünitesinde bulunan bebeklerin ailelerinin ise hastane çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesi ve virüsün hastanede tedavi görmekte olan yeni doğmuş bebeklerden birine bulaşmasının ardından kaygılı ve öfkeli olduklarını kaydeden gazete, hastanede bebeği bulunan altı ailenin ortaklaşa avukat tuttuklarını ve yetkili Avrupa kurumlarına başvurmaya hazırlandıklarını yazdı.

Haberde, hastane müdürlüğü ile Rum tarafındaki devlet sağlık hizmetleri örgütünün, hastanedeki yeni doğmuş bebeklerin güvende olduğunu ve tüm gerekli önlemlerin alındığını belirtmesinin, aileleri sakinleştirmediğine işaret edildi.

RUM MERKEZİ CEZAEVİ’NDE İLK KORONAVİRÜS VAKASI

Haravgi gazetesinde yer alan haberde, Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu durumun söz konusu kişiyle temas eden gardiyanlar ile diğer tutuklular arasında panik yaşanmasına neden olduğu da belirtildi.

Bahse konu tutuklunun cezaevine birkaç gün önce gönderildiği ve gerek cezaevi içi, gerek de cezaevi dışındaki temaslarının takibe alınmasının beklendiği haber verildi.

ÖZEL HASTANELERE DE HASTA GÖNDERİLECEK

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan bir habere göre, Güney Kıbrıs’taki devlet hastanelerinin yükünün azaltılması için özel hastanelere de hasta gönderilmesine karar verildi.

Devlet hastanelerinin, koronavirüsle mücadele konusunda ortaya çıkan yeni artan ihtiyaçlara etkili ve zamanında yanıt verebilmesi için bu kararın verildiğini kaydeden gazete, yapılan açıklamaya göre, özel hastanelerin ilk aşamada ambulansla nakledilen veya kendi başlarına hastaneye giden acil vakalara hizmet vereceği ifade edildi.

AYAKLARINA ÇÖP POŞETİ GİYMİŞ DOKTORLAR HABER KONUSU OLDU

Gazete fotoğraflı yer verdiği bir haberinde ise, ayaklarına çöp poşeti giymiş doktorları konu aldı.

Haberinde “Baf Hastanesi’nde Dün Utanç Resimleri” başlığını kullanan gazete, Baf Genel Hastanesi’nde görev yapmakta olan doktorların, şüpheli koronavirüs vakalarının bulunduğu servise girerken kendilerini korumak için ayaklarına çöp poşetleri giydikleri fotoğraflara yer verdi.

Gazete bahse konu fotoğrafların hastanede çalışan başka bir doktor tarafından internette yayımladığını; Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün ise depolarda gerekli malzemelerin mevcut olduğunu belirttiğini kaydetti.