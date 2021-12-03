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Güney Kore'de özel toplantılara 8 kişilik katılım sınırlaması getirildi

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Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum, ülkede koronavirüs vakalarının son 2 günde üst üste rekor düzeye ulaşmasının ardından özel toplantılara katılımı başkentte 6, diğer bölgelerde ise 8 kişi ile sınırlayacaklarını açıkladı.
Güney Kore'de özel toplantılara 8 kişilik katılım sınırlaması getirildi

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum, ülkede koronavirüs vakalarının son 2 günde üst üste rekor düzeye ulaşmasının ardından özel toplantılara katılımı başkentte 6, diğer bölgelerde ise 8 kişi ile sınırlayacaklarını açıkladı.

Güney Kore Başbakanı Kim Boo Kyum, uygulamanın önümüzdeki hafta başlayacağını ve 1 ay süreceğini kaydetti. Ayrıca restoran ve kafeler de dahil olmak üzere kamuya açık çoğu tesisin girişte aşı veya negatif test sonuç belgesi gerektiren işletmeler listesine ekleneceğini söyledi.

1 aylık zaman diliminin artan vaka sayılarını kontrol altına almada kritik önem taşıdığının altını çizen Kim, "4 hafta boyunca korona virüs tedbirlerini sıkılaştırmaya odaklanacağız" dedi.

Hükümetin salgının gidişatını düzenli olarak takip edeceğini de belirten Kim, gerekli olması halinde daha sıkı tedbirlere başvurmaktan çekinmeyeceklerini de sözlerine ekledi. 

Dün ilk kez Omicron varyantı görüldü

Güney Kore'de koronavirüs vakalarının sayısı 2 gün üst üste rekor kırmış, Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan dün yapılan açıklamada son 24 saatte 5 bin 266 vakanın kayda geçtiği bildirilmişti. Koronavirüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonu Omicron'un da dün ilk kez doğrulandığı ülkede hükümet, restoranlara yönelik çalışma saati kısıtlamalarını kaldırmak ve kalabalık, özel etkinliklere izin vermek gibi kararları içeren `COVID-19 ile yaşama` politikasını kasım ayında uygulamaya başlamıştı. Ancak vaka sayılarında gözlenen artışın ardından söz konusu politika askıya alınmıştı. 

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