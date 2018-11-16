Güneyden kritik sondaj hamlesi

Amerikan Exxon Mobil ve Katar Petrol konsorsiyumu, Rum Yönetimi’nin Türk tarafını yoksayarak oluşturduğu “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki 10’uncu parsele matkap indirdi.

Rum yönetimi, Kıbrıs’ın güneybatısında yer alan “Delfini” adlı parseldeki derin deniz sondajı nedeniyle bölgedeki deniz trafiğini 4 ay süreyle bağlayan navtex ilan etmişti.



ABD enerji kaynaklarından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon, Amerikan-Katar ortaklığıyla yürütülen sondaj nedeniyle Rum kesimine geldi.



Amerikalı yetkili ülkesinin Rum yönetiminin doğal zenginliklerle ilgili haklarını tanıdığını söyledi.



Rum medyası, sondajın İngiliz bandıralı “Stena Icemax” gemisi tarafından yürütüldüğünü bildirdi. Sondaj gemisine destek gemilerinin eşlik ettiği ve ABD’ye ait savaş gemilerinin de bölgede bulunduğu kaydedildi.



Rumların münhasır ekonomik bölgesi ilan ettiği yerde 10’uncu parsel Türk parselleriyle çakışmıyor.



Türk tarafı bölgede çakışan birçok parsel bulunduğu ve Rumların tek yanlı faaliyetlerinde Kıbrıslı Türklerin haklarını gaspettiği gerekçesiyle ada etrafındaki doğalgaz aramalarına karşı çıkıyor.