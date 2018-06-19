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Güngördü Edremit Köyü’nü ziyaret etti

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Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan adayı NidaiGüngördü, Edremit Köyünü ziyaret etti.
Güngördü Edremit Köyü’nü ziyaret etti

Güngördü’ye UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Nil Keleşoğlu, bazı UBP Girne belediyesi meclis üyesi ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Bölgede yaptığı işler ve yapacaklarını anlatan Güngördü ve beraberindeki grup Edremit Muhtarı ve bölge sakinleriyle görüşüp, Edremit ve çevresini gezerek broşür dağıttı. 

Nidai Güngördü, dört yıl içerisinde S Bölgesi’nden Edremit Köyüne (Çevre yoluna kadar)kaldırım projesi yaptıklarını ve projenin ikinci etabının devam edileceğini söyledi. Çember ve refüjlerin bakımının yapıldığını, köyün girişinde bulunan iki adet köprünün Girne Kaymakamlığıyla birlikte genişletildiğini, belediye tarafından da asfaltlandığını belirtti. 

Aynı zamanda yağmur suyu kanallarının yapılarak su baskınlarına karşı gerekli tedbirlerin alındığının belirten Güngördü,muhtarlık binasının restore edilip çocuk oyun alanının oluşturulduğunu, yıllardır ihmal edilen Atatürk Büstü’nün en uygun alan olan Muhtarlık Binası bahçesine yerleştirildiğini kaydetti. Güngördü, önümüzdeki dönemde de köye yenilikler katacak projeleri hayata geçireceklerinin altını çizdi.

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