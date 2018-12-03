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Güngördü: Engelliler için eşit fırsat yaratmalıyız

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında mesaj yayınladı.
Güngördü: Engelliler için eşit fırsat yaratmalıyız

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında mesaj yayınladı. Nidai Güngördü, engelli vatandaşlar için daha kolay, yaşanılır bir dünya yaratma, zorlukları en aza indirerek hayata tutunmalarını sağlama ve en az engelsiz bireyler kadar eşit ve özgür olabilmelerini sağlamak gerektiğine vurgu yaptı.

İnsanların engelli adayı olma olasılığını unutmadan birbirine saygı çerçevesinde yaklaşması gereğine işaret eden Güngördü, zihinsel ve bedensel farklılıkların hayatın içerisinde olmaya engel olmadığının bilincinde olmak gerektiğini kaydetti.

Engelli vatandaşlarla ilgili yerel yönetimlere düşen görevlere atıfta bulunan Güngördü; “en önemli görevlerimizden bir tanesi de engelli vatandaşlarımızın toplumda rol üstlenebilmeleri için olanaklar tanımaktır. Onlara eşit fırsatlar yaratmalıyız. Engelli vatandaşlarımıza olan duyarlılığın artmasını temenni eder tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini sevgiyle kucaklar, saygılar sunarım” dedi.

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