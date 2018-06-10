Güngördü’den Yardımsever Kadınlar Birliği’ni ziyaret

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Aday Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği’ni ziyaret etti.

Güngördü’nün Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği Başkanı Nefise Onuray, kuruldukları günden bugüne derneklerinin yer sorunu yaşadığını, bunun için Güngördü’den ve belediye meclis üyelerinden yardım istedi.

Güngördü’nün başkan seçilmesinden itibaren kentte değişimin hissedildiğini ifade eden Onuray, bu seçimlerde yine Güngördü’nün kazanacağına olan inançlarını belirterek, Güngördü’ye ve meclis üyesi adaylarına başarılar diledi.

GÜNGÖRDÜ

Güngördü, ülke genelinde, sağlıktan eğitime birçok alanda yardım yapan Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği ile işbirliği içinde hareket edebileceklerini, yeniden göreve gelmeleri halinde hükümetle de işbirliği yaparak derneğin yer sorununa yardımcı olmaya çalışacaklarını belirtti.

Bağımsız aday Güngördü’ye ziyaretinde Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları Başkanı Nil Keleşoğlu, UBP kadın kolları üyeleri ve Girne Belediyesi UBP meclis üyesi adayları da eşlik etti.