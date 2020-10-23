Güreşçiler Mankenlerle Çalışacak

Üye kulüp temsilcileriyle toplantı yapan KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz, pandemi dolayısıyla güreş müsabakası yapmanın mümkün olmadığını, ancak güreşçilerin ferdi olarak mankenlerle çalışabileceğini, kros ve ağırlık çalışması yapabileceğini vurguladı.

Ayrıca, C kategorisi güreş antrenör kursunun 9-20 Kasım 2020 tarihlerinde Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılmasına karar verildi. Kursa katılacak adaylar bu tarihlerde teorik eğitimden geçirilecek, pandemi durumuna göre ileriki bir tarihte pratik kurs düzenlenerek başarılı olacak adaylara diploma verilecek.

İleriki günlerde hakem kursu ve online eğitim çalışmaları için de hazırlık yapılacağı bildirildi.

Üye kulüp temsilcileriyle toplantı yapan KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz, pandemi dolayısıyla güreş müsabakası yapmanın mümkün olmadığını, ancak güreşçilerin ferdi olarak mankenlerle çalışabileceğini, kros ve ağırlık çalışması yapabileceğini vurguladı.

Ayrıca, C kategorisi güreş antrenör kursunun 9-20 Kasım 2020 tarihlerinde Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılmasına karar verildi. Kursa katılacak adaylar bu tarihlerde teorik eğitimden geçirilecek, pandemi durumuna göre ileriki bir tarihte pratik kurs düzenlenerek başarılı olacak adaylara diploma verilecek.

İleriki günlerde hakem kursu ve online eğitim çalışmaları için de hazırlık yapılacağı bildirildi.