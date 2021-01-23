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Gürkut:Pozitif kişiler, testten 48 saat öncesinden ‘bulaştırıcı’ kabul edilir

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden ‘pozitif’ ve ‘temaslılarla’ ilgili bilgilendirme içeren bir paylaşım yaptı.
Gürkut:Pozitif kişiler, testten 48 saat öncesinden ‘bulaştırıcı’ kabul edilir

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden ‘pozitif’ ve ‘temaslılarla’ ilgili bilgilendirme içeren bir paylaşım yaptı.

Gürkut’un paylaşımı şöyle:

‘Günaydın. Güzel ve sağlıklı bir hafta sonu olmasını dilerim. Etrafımızda birçok kişinin COVID-19 testi pozitif çıkıyor ve TEMASLILARI yani pozitif saptanan kişiden virüs bulaşmış olma ihtimali olanlar da İZOLASYON amacı ile tespit edilerek karantinaya alınıyor. Bunun amacı ise temaslılar arasından pozitifleşen olursa onların da başkalarına virüsü bulaştırma riskini engellemek. Peki bu kişiler nasıl saptanıyor? Niye pozitif çıkan kişi ile görüşen bazı kişiler karantinaya alınıyorken bazıları alınmıyor? Bir kişinin PCR testinin pozitif çıktığı günden veya SEMPTOMLARININ başladığı günden 48 saat öncesine kadar YAKIN TEMAS (yani 15 dakikadan uzun, 2 metreden yakın, bir veya her ikisi maskesiz olarak gerçekleşen temas veya süreden bağımsız olarak direk fiziksel temas) ettiği kişiler İZOLE edilmelidir.

Temaslılara eğer gerekli görülür ise saptandıkları anda PCR yapılır ve pozitif ise zaten onlar da tedavi ve takibe alınırlar. Yapılan ilk test negatif olsa bile bu kişiler yani temaslılar virüsün kuluçka süresi nedeni ile 14 gün izlenir ve bu arada uygun günlerde testleri tekrarlanır. Bunlardan biri pozitif ise tedaviye alınırlar. Tümü negatif çıkarsa taburcu olurlar. Her pozitif kişi şikayetleri başladıktan 48 saat öncesinden itibaren, veya bir kişinin PCR testi pozitif çıktıktan 48 saat öncesinden itibaren BULAŞTIRICI kabul edilir.

Yani bir kişinin PCR testi pozitif çıktığında onun 1 hafta önce görüştüğü kişiler o sırada pozitif çıkan kişinin hiçbir şikayeti de yok iseydi temaslı sayılmazlar çünkü kişinin o sırada bulaştırıcı olmadığı kabul edilir. Temaslı takibi yapılırken de bu bilgiler dikkate alınarak karar verilir. O zaman etrafımızdaki kişilerle aramıza 2 metre mesafe koyar, her ikimiz de maskemizi düzgün bir şekilde takar ve fiziksel temastan kaçınırsak veya fiziksel temas ettikten sonra ellerimizi iyice yıkarsak RİSKLİ YAKIN TEMAS etmemiş oluruz ve sevdiklerimizden birisi pozitif çıksa bile bizi de karantinaya almazlar. Hepinize sağlıklı, kendimizi ve sevdiklerimizi koruduğumuz güzel günler dilerim.’ 

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