Guterres’ten İsrail’e tepki: Kınıyorum!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Cenin kentinde yaptığı baskından ve yaşanan gelişmelerden derin rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Sivilleri hedef alan tüm şiddet ve terör eylemlerini kınıyorum." dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, New York’taki BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Açıklamalarınızdaki kınamalarınız İsrail’i mi hedef alıyor?* sorusunu yanıtlayan Guterres, “Kınamalar tüm aşırı şiddet kullanımını kapsıyor ve bu durumda aşırı şiddet kullanan İsrail oldu.” diye konuştu.

Guterres, kalabalık bir mülteci kampına İsrail’in düzenlediği hava ve kara saldırılarının son yılların Batı Şeria’daki en kötü şiddet olaylarını teşkil ettiğini belirterek, siviller üzerindeki etkinin çok büyük olduğunu söyledi.

“İSRAİL ORANTILI GÜÇ KULLANMALI”

Hastaneler, okullar ile su ve elektrik altyapılarının zarar gördüğünü kaydeden Guterres, yardıma muhtaç kişilerin tıbbi yardıma ulaşımının engellendiğinin altını çizdi.

Guterres, “İsrail’e bir kez daha uluslararası hukuk uyarınca sorumluluklarını yerine getirme ve itidal çağrısında bulunuyorum. İsrail, orantılı güç kullanmalı ve insan hayatını korumalı.” şeklinde konuştu.

“ŞİDDET DAHA FAZLA KAN DÖKÜLMESİNE YOL AÇAR”

Güvenlik harekatlarında hava saldırıları düzenlenmemesi gerektiğine dikkati çeken Guterres, “İsrail’in güvenlik sorunlarını anlamakla beraber gerginliği tırmandırmanın çözüm olmadığını belirtmek istiyorum. Şiddet radikalleşmeye ve daha fazla kan dökülmesine yol açar.” ifadelerini kullandı.

Guterres, Filistin halkının siyasi süreç çerçevesinde tekrar umutlanmasını sağlamanın İsrail’in güvenliğine de katkı sağlayacağını dile getirdi.

Genel Sekreter Guterres, “Sivilleri hedef alan tüm şiddet ve terör eylemlerini kınıyorum.” dedi.

YÜZLERCE EV VE İŞYERİ ZARAR GÖRDÜ

Filistin Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarına maruz kalan Cenin Mülteci Kampı’nı imar çalışmaları kapsamında hükümet tarafından bir hasar tespit raporu hazırlandığı belirtildi.

Raporun Başbakan Muhammed Iştiyye liderliğinde toplanan komite tarafından incelendiği aktarılan açıklamada, saldırılar sonucu Cenin’de 4 binanın tümüyle yıkıldığı, 25 binada da orta ve ağır hasar oluştuğu ifade edildi.

İsrail’in saldırdığı Cenin’de 250 konutun yanı sıra 150 kamu ve özel tesisin de kısmen zarar gördüğü vurgulanan açıklamada, ayrıca Cenin’deki bir camide de hasar oluştuğu kaydedildi.

Evlerinden göç ettirilen ailelere acil yardımın yanı sıra bölgede mezarlık için bir alanın tahsis edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, Cenin Devlet Hastanesi’nin acil ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Başbakan Iştiyye, “Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’ndaki halkımızın zararını karşılamak için tüm ortaklarımızla imkanlarımızı seferber edeceğiz.” dedi.

Iştiyye, İsrail’in masum insanları öldürme, tutuklama ve göçe zorlamanın yanı sıra altyapının, evlerin ve tesislerin yıkımıyla sonuçlanan barbarca saldırılarına karşı bölge halkının direndiğine işaret etti.

Başbakan Iştiyye, saldırılardan zarar gören bölge sakinlerinin acil ihtiyaçlarını karşılamak ve yeniden imar sürecini takip etmek üzere teknik bir ekip oluşturduklarını kaydetti.

Iştiyye, söz konusu teknik ekibin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve uluslararası ortaklarla koordineli çalışacağını aktardı.