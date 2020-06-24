Güvenli ada olmuşken 'kaos ada' olmayalım: “Kapılarımız karantina şartıyla açılsın”

Ülkemize karantina olmadan girişlerin başlayacağı 1 Temmuz tarihinin değiştirilmesi için Change.org sitesinde imza kampanyası başlatan vatandaşlar, ülkeye giriş kapılarının karantina şartıyla açılması gerektiğini söylüyor.

İmza kampanyasını kısa sürede 600 kişi imzalarken, “Karantina olmadan girişler başlarsa sevdiklerimizin hayatını riske atmış oluruz” denildi.

İmza kampanyasının bulunduğu sitede yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Ülkemize sadece PCR testi ile Karantina olmadan girişler başlarsa sevdiklerimizin hayatını riske atmış oluruz.

Adamızda kimsenin canı yanmasın istiyoruz. Zaman tatil zamanı değil o yüzden 14 gün karantina şartı ile kapılarımız sınırlarımız açılsın.

Bu ülke 2’nci bir kapanmayı ekonomik açıdan kaldıramaz.

Karantina olmadan açılırsak hem sağlık hem de ekonomik açıdan sıfırlanmış bir ülke oluruz.

1 Temmuz’da kapılarımız karantina şartı ile açılsın.”

1 TEMMUZ KARARI BUGÜN NETLEŞECEK

Dün akşam katıldığı televizyon programında 1 Temmuz ile ilgili konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “1 Temmuz tarihinin değişeceğiyle ilgili bir karar yok. Bu yönde bir değişiklik olması gerekliliği varsa hükümet olarak sessiz kalmayız” demişti.

Ekstra tedbirlerin de olabileceğini kaydeden Atakan, tarihte de bir değişiklik olabileceğini söyledi.

Daha katı bir prosedürün de izlenebileceğinin altını çizen Atakan, bugün toplantıda bu konuların netleşeceğini kaydetti.

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