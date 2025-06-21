Güvercinlik ve Yedikonuk’ta Yangın: Hayvanlar Telef Oldu, Evde Hasar Meydana Geldi

Dün Güvercinlik ve Yedikonuk’ta meydana gelen iki ayrı yangın, hem hayvan ölümlerine hem de maddi hasara yol açtı.

Sabah saatlerinde Güvercinlik Köyü Ağıllar Bölgesi’nde bir ağılda çıkan yangının, muhtemelen cam şişe parçalarının güneş ışığını yansıtıp ısı yaratması sonucu başladığı değerlendiriliyor. Yangında 16 kuzu, 15 tavuk ve 1 horoz telef oldu; ayrıca 100 adet balya ile ahşap yapılar yanarak zarar gördü. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Öğleden sonra ise Yedikonuk Bahçeler Sokak’ta bir evde yangın çıktı. Oturma odasında başlayan yangının, televizyon fişinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ev sakinlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Olayda televizyon, beyaz eşyalar ve mobilyalar yanarken, duman nedeniyle evin duvarları is tuttu.

Her iki yangınla ilgili polis soruşturmaları sürüyor.